Правда, ни один из мужчин не сможет уже пленить сердце серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту. В июле 2024 года Юлия Левченко официально вычеркнула свою фамилию из списка украинских спортсменок-холостячек, сообщает 24 Канал.

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Женитьба Юлии Левченко

16 июля прошлого года Юлия Левченко вышла замуж за многократного чемпиона Украины по бегу на средней дистанции Юрия Кищенко. Перед женитьбой спортивная пара встречалась более семи лет.

На праздничную церемонию легкоатлетка надела красивое белое платье. А вот с выбором обуви Юлия оригинально удивила. Левченко надела удобные кроссовки вместо высоких каблуков. Среди приглашенных гостей в одном из столичных ЗАГСов можно было увидеть ее подругу и одновременно титулованную легкоатлетку Ирину Геращенко.

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Свадьба Юлии Левченко / Фото из инстаграма легкоатлетки, Ирины Геращенко

Еще до свадьбы влюбленная пара неоднократно делилась совместным контентом в соцсетях не только с отдыха, но и с тренировочного процесса. И Юлия, и Юрий профессиональные спортсмены, поэтому у них были общие интересы и мотивация подталкивать друг друга в спортивном плане.

Юлия Левченко и Юрий Кищенко / Фото из профилей пары из инстаграма

К слову, 24 июня 2025 года Левченко завоевала "серебро" Континентального тура в Брно (Чехия).

Кто такой Юрий Кищенко, который украл сердце легкоатлетки

Украинский легкоатлет, который в юниорском возрасте начинал с бега с препятствиями на 3 тысячи метров. Впоследствии из-за проблем со здоровьем был вынужден сменить специализацию на дистанции 800 и 1500 метров.

В 2015-м Кищенко снова столкнулся с проблемами со здоровьем. Около пяти с половиной месяцев Юрий не смог уделять свое время любимому бегу из-за боли в области паха.

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К счастью, через несколько лет Кищенко понемногу вернулся к полноценному тренировочному процессу и соревнованиям. Парень Левченко получал медали национальных стартов, а уже в 2019-м Юрий принял участие в международном турнире по кроссу. Украинский легкоатлет поднимался на пьедестал на дистанции 800 метров на Кубке Риги.

Интересно. В местном сообществе Юрий Кищенко получил прозвище "Ходячая Википедия".

Променял легкоатлетическую дорожку на защиту Украины

Осенью 2021-го Кищенко должен был в составе сборной Украины выступить на командном чемпионате Европы. Но из-за положительных тестов на коронавирус наша команда была отстранена от соревнований. Летом Кищенко стал чемпионом Украины в беге на 1500 метров.

Юрий Кищенко продолжал свою карьеру пока Россия не начала полномасштабную войну в Украине. Любимый, как и отец Юлии, взял в руки оружие и стал на защиту родной страны.

Любимый Левченко защищал Украину / Фото из инстаграма Юрия Кищенко

В одном из комментариев Кищенко заверил, что не жалеет о таком своем решении пополнить ряды украинской армии. Юрий уверен, что именно спортсмены, которые физически подкованы, должны стать примером для других.

Спортсмены в виду, спортсмены должны быть примером для многих! Спортсмены крепче и выносливее! Только если каждый будет выполнять свои задачи, вместе нас украинцев не сломить! Будь примером! Будь мужественным и сильным! Мы на своей земле! Будем стоять до последнего! Сейчас пишу, и до сих пор не верю, что у нас война!

– написал легкоатлет 2 марта 2022 года в инстаграме.

Возвращение к соревнованиям

Через некоторое время Кищенко отложил оружие в сторону и вернулся к любимому делу всей жизни – легкой атлетике. Весной 2023-го Юрий завоевал два "серебра" на 1500 и 800 метров.

Спортсмен не скрывал своей радости после возвращения к бегу. Правда, Кищенко заявлял, что иногда чувствует себя немного виноватым, что находится на стадионе, а не на службе.

Последний раз Кищенко постил сам что-то в инстаграме еще 9 марта 2023 года. Юрий выложил романтическое видео с любимой Юлией.

За его аккаунтом в инстаграме, где 134 публикации, следят только 1806 пользователей.

Несмотря на возвращение в спорт можно только поблагодарить Юрия за решение защищать родную страну в самый сложный для нее момент.