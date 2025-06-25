Юлия Левченко и Юлия Чумаченко участвовали в соревнованиях в Чехии. Оппонентки у украинок были самыми звездными – Никола Олислагерс, которая недавно опередила Ярославу Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, и Элеанор Паттерсон, сообщает 24 Канал.

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Левченко среди олимпийских призеров

Обе украинские прыгуньи без проблем выполнили свои первые прыжки. Первую ошибку на соревнованиях допустила Чумаченко, которая вылетела из борьбы на высоте 1.84 метра.

Что касается Левченко, то Юлия с первых попыток покоряла высоты 1.87 и 1.90 метра. Высота 1.93 также стала не проблемной для единственной украинки, которая осталась в секторе. Вместе с ней с первого прыжка ее преодолели еще трое соперниц. Только Олислагерс неожиданно ошиблась.

Следующая высота была 1.96 метра. Здесь Левченко, Олислагерс и Паттерсон продолжили борьбу за медали после своих первых удачных попыток. Зато Лейк взяла высоту только после последнего третьего прыжка. Все четверо остались в секторе в Брно.

Первыми из борьбы за победу вылетели Паттерсон и Лейк, которым не покорилась высота 1.98. Паттерсон стала бронзовым призером только из-за меньшего количества использованных попыток. Лейк – четвертая.

Левченко с третьей попытки взяла 1.98, а Олислагерс перенесла свои попытки на следующую высоту. Такую высоту Юлия брала в последний раз еще летом 2023-го. Как раз на двух метрах разыгрывалось "золото". К сожалению, Юлии не удалось перепрыгнуть планку на двух метрах так, чтобы она не упала. Что не скажешь о Николе, которая взяла эту высоту, став победительницей соревнований в Брно.

Серебряный прыжок Левченко: смотрите видео

Юлия Левченко завоевала "серебро" Континентального тура в Чехии, оказавшись на подиуме среди двух австралиек. Благодаря такому результату украинка выполнила норматив на ЧМ-2025.

Тройка призеров по прыжкам в высоту в Брно-2025

Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 метра Юлия Левченко (Украина) – 1.98 Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.96

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Юлия Левченко заняла лишь 11-е место.