Юлія Левченко та Юлія Чумаченко брали участь у змаганнях в Чехії. Опонентки в українок були найзірковішими – Нікола Оліслагерс, яка нещодавно випередила Ярославу Магучіх на етапі Діамантової ліги у Парижі, та Елеанор Паттерсон, повідомляє 24 Канал.

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Левченко поміж олімпійських призерок

Обидві українські стрибунки без проблем виконали свої перші стрибки. Першої помилки на змаганнях припустилась Чумаченко, яка вилетіла із боротьби на висоті 1.84 метра.

Щодо Левченко, то Юлія із перших спроб підкорювала висоти 1.87 та 1.90 метра. Висота 1.93 також стала не проблемною для єдиної українки, яка залишилась у секторі. Разом із нею із першого стрибка її подолали ще троє суперниць. Лише Оліслагерс несподівано помилилась.

Наступна висота була 1.96 метра. Тут Левченко, Оліслагерс і Паттерсон продовжили боротьбу за медалі після своїх перших вдалих спроб. Натомість Лейк взяла висоту лише після останнього третього стрибка. Усі четверо залишились у секторі в Брно.

Першими із боротьби за перемогу вилетіли Паттерсон та Лейк, яким не підкорилась висота 1.98. Паттерсон стала бронзовою призеркою лише через меншу кількість використаних спроб. Лейк – четверта.

Левченко із третьої спроби взяла 1.98, а Оліслагерс перенесла свої спроби на наступну висоту. Таку висоту Юлія брала востаннє ще влітку 2023-го. Якраз на двох метрах розігрувалось "золото". На жаль, Юлії не вдалось перестрибнути планку на двох метрах так, аби вона не впала. Що не скажеш про Ніколу, яка взяла цю висоту, ставши переможницею змагань у Брно.

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Юлія Левченко здобула "срібло" Континентального туру у Чехії, опинившись на подіумі серед двох австралійок. Завдяки такому результату українка виконала норматив на ЧС-2025.

Трійка призерок зі стрибків у висоту в Брно-2025

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 метра Юлія Левченко (Україна) – 1.98 Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги у Парижі Юлія Левченко посіла лише 11-ме місце.