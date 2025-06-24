Юлія Левченко фінішувала із висотою 1.92 метри. Востаннє українська легкоатлетка із Бахмута перемагала на змаганнях у лютому 2023-го у французькому Мондевіллі, повідомляє 24 Канал.

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Юлія Левченко: як прийшла у легку атлетику

Розповідаємо більше про Юлію Левченко, її спортивні досягнення, особисте життя та останні виступи у секторі.

Юлія Левченко народилась 28 листопада 1997 року у місті Бахмут (Донецька область). На жаль, рідне місто легкоатлетки зруйноване Росією та перебуває в окупації. Із дитинства живе у Києві.

Після переїзду у столицю України дівчина відвідувала художню школу та гурток танців. У 13-річному віці Юлія розпочала почала підкорювати планку. Вже після декількох тренувань юна спортсменка перемогла на своїх перших змаганнях. Тренери розгледіли потенціал та талант у Юлії. Після чого легкоатлетка почала тренуватись під керівництвом та пильним оком Ірини Пустовойт, із якою працює до сьогодні.

Левченка закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту.

Олімпійське "золото"

У 2014-му році після трьох років тренувань Юлія здобула свою першу серйозну нагороду. Левченко тріумфувала у стрибках у висоту на Юнацьких Олімпійських іграх, які відбувались у китайському місті Нанкін (16-28 серпня).

Українська легкоатлетка перемогла у кваліфікації із особистим рекордом 1.83 метра. Вже у фінальному старті Олімпіади-2014 Левченко взяла планку на висоті 1.89 метра та здобула "золото" Юнацької Олімпіади у Китаї.

Досягнення Юлії Левченко

У 2016-му році Левченко стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів у Бидгощі (Польща).

Вже наступного року у тому ж польському місті Юлія завоювала "срібло" Юнацького чемпіонату Європи, де у 2019-му стала чемпіонкою Європи.

Дворазова чемпіонка Європи у приміщенні (2017, 2019).

Срібна призерка чемпіонату світу у Лондоні-2017.

Переможниця та призерка різноманітних змагань зі стрибків у висоту.

Зверніть увагу! Левченко брала участь вже на трьох Олімпіадах поспіль. У Ріо-2016 Юлія не пробилась до фіналу, показавши 19-й результат у кваліфікації. У 2020-му у Токіо українка у фінальних змаганнях стала 8-ю, а у Парижі-2024 не пробилась до фіналу Ігор.

Відзначимо, що у 2017-му Левченко після здобуття золотої медалі Євро стала найкращою молодою легкоатлеткою Європи того року. Для України це була перша в історії подібна відзнака.

Персональним рекордом Левченко є висота 2.02 метра, яку вона продемонструвала у приміщенні та на стадіоні у 2019-му році.

Особисте життя Юлії Левченко

Українська легкоатлетка привертає увагу спільноти не лише через свою спортивну кар'єру, а й через свою ніжну зовнішність. Юлія сміливо могла б скласти гідну конкуренцію топовим моделям світу.

Чоловіча аудиторія легкоатлетики точно поклала око на українку, але "вкрасти" серце Юлії вже не вдасться.

16 липня 2024 року Левченко вийшла заміж за багаторазового чемпіона України у бігу на середній дистанції Юрія Кіщенка. У цей день пара побудувала ще одну українську спортивну родину. Перед офіційним одруженням Юлія та Юрій зустрічались та перевіряли свої стосунки не один рік.

На офіційну подію легкоатлетка одягнула красиву білу сукню та надала перевагу не підборам, а зручним кросівкам. Сама церемонія відбулась у Києві. Серед запрошених гостей була її подруга та стрибунка у висоту Ірина Геращенко, яка нещодавно вперше стала мамою.

Весілля Юлії Левченко / Фото із соцмереж нареченої та Ірини Геращенко

Рекламні інтеграції Юлії Левченко

Якщо у чоловіків вже немає шансів полонити серце Юлії Левченко, то у рекламодавців є усі шанси на те, аби легкоатлетка стала обличчям їх бренду. В інстаграмі спортсменки є чимало світлин у брендах Red Bull, з яким у неї був контракт до 2021-го року, та Nike, амбасадором якого зараз є Юлія.

Також спортсменка рекламувала воду, йогурт, годинник та інше. В одному із рекламних постів участь взяв її нинішній чоловік.

Рекламні інтеграції Юлії Левченко / Фото з інстаграму легкоатлетки

Транслює реалії російської агресії в Україні

За профілем Юлії в інстаграмі стежать понад 511 тисяч користувачів. Натомість Левченко стежить за віртуальним життям 530 людей. Також в акаунті легкоатлетки опубліковано чимало постів – 1281.

Окрім особистого та спортивного життя Юлія транслює ще й реалії війни в Україні. Левченко публікує моменти російського терору та звертається до своєї іноземної спільноти. Завдяки своїй медійності та виступам на міжнародних змаганнях Левченко є однією із облич України у світі, яка розповідає справжню правду про війну проти Росії.

У прикріплених постах у Юлії є відео наслідків нещодавньої атаки по столиці України. Також у ролику можна побачити фото, які їй скидала мама після обстрілів. Легкоатлетка у цей момент була на Діамантовій лізі у шведському Стокгольмі. Спортсменка зізналась, що не відчула жодної радості від моменту перебування у Швеції через постійні обстріли рідної країни.

Відзначимо, що від початку року Левченко тричі фінішувала четвертою на змаганнях. На етапі Діамантової ліги у Парижі Юлія посіла лише 11-ме місце. Це було вперше, коли українка не потрапила у топ-10 у рамках етапів престижної комерційної серії.