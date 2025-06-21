На предыдущем этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих стала серебряным призером. В Париже украинская чемпионка и рекордсменка надеялась взять реванш, пишет 24 Канал.

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Как выступила Магучих на этапе в Париже

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин приняли участие 13 спортсменок. Среди участниц были традиционные соперницы Ярославы – австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон.

Год назад на этапе в Париже Магучих установила мировой рекорд среди женщин, покорив высоту 2,10 метра. Были надежды, что украинка сможет повторить успех и завоевать "золото".

Первой борьбу за медали прекратила Юлия Левченко. Уроженка Бахмута взяла 1,83 метра, но не смогла покорить планку на высоте 1,88 и 1,91 метра. В итоге Юлия заняла 11 место.

Ярослава начала выступление сразу с 1,91 метра, которую она взяла с первой попытки. Проблемы начались уже на высоте 1,94. Украинка использовала две попытки и перенесла последнюю на 1,97. Эта высота покорилась Ярославе, которая продолжила свое выступление.

Комплект наград разыграли три легкоатлетки: Магучих, Олислагерс и Паттерсон. Высота 2,01 метра стала недосягаемой для Ярославы. Украинка второй раз подряд стала серебряным призером. "Золото" с результатом 2,01 добыла Олислагерс, а "бронза" досталась Паттерсон.

Бриллиантовая лига-2025. Париж. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.01 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 метра

3. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 1.97 метра

...

11-12. Юлия Левченко (Украина) – 1.83 метра

Кстати, перед соревнованиями Ярослава Магучих покорила сеть зажигательным танцем. Рекордсменка приняла участие в популярном тренде.