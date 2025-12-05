Президент федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов прокомментировал скандальную ситуацию. Специалист поделился новыми подробностями побега Софии Лыскун, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Читайте также Чемпионка Европы и призер УПЛ: кто из украинских спортсменов получил российское гражданство

Почему Лыскун уехала в Луганск?

Ранее сообщалось, что прыгунья в воду уехала в Польшу по личным причинам. Оказывается, Лыскун собиралась навестить больную бабушку в оккупированном Луганске.

"По информации, которой владеет федерация и тренер спортсменки, она обратилась с просьбой поехать к бабушке в Луганск. Якобы там бабушка заболела.

Она должна была вернуться, а тут такая неожиданность. Лискун участвовала в финале чемпионата Европы, после чего была в отпуске. У нас были созданы все условия – все, что было нужно, для нее было сделано", – рассказал Лысов.

По мнению президента Федерации Украины по прыжкам в воду, в Луганск не так просто попасть, ведь это закрытая территория. Вполне возможно, что это была "заранее продуманная идеологическая операция".

Ее первый тренер Ольга Леонова работает в России. Возможно, она как-то договорилась. Потому что предложить спортсменке, которая не имеет соответствующего рейтинга на мировой арене, выступать за сборную страны-агрессора, думаю, здесь какие-то личные вопросы,

– добавил Лысов.

Какое наказание получила Лыскун?