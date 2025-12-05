Президент федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував скандальну ситуацію. Фахівець поділився новими подробицями втечі Софії Лискун, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Чому Лискун виїхала до Луганська?

Раніше повідомлялося, що стрибунка у воду виїхала до Польщі через особисті причини. Виявляється, Лискун збиралася відвідати хвору бабусю в окупованому Луганську.

"За інформацією, якою володіє федерація і тренер спортсменки, вона звернулася з проханням поїхати до бабусі в Луганськ. Нібито там бабуся захворіла.

Вона повинна була повернутися, а тут така несподіванка. Лискун брала участь у фіналі чемпіонату Європи, після чого була у відпустці. У нас були створені всі умови – усе, що було потрібно, для неї було зроблено", – розповів Лисов.

На думку президента Федерації України зі стрибків у воду, до Луганська не так просто потрапити, адже це закрита територія. Цілком можливо, що це була "заздалегідь продумана ідеологічна операція".

Її перша тренерка Ольга Леонова працює в Росії. Можливо, вона якось домовилася. Бо запропонувати спортсменці, яка не має відповідного рейтингу на світовій арені, виступати за збірну країни-агресорки, гадаю, тут якісь особисті питання,

– додав Лисов.

Яке покарання отримала Лискун?