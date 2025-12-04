Зміна громадянства українськими спортсменами завжди викликає гострі дискусії в суспільстві. 24 Канал підготував матеріал про атлетів, які після початку повномасштабної агресії отримали паспорт Росії.

Читайте також Федерація України зі стрибків у воду офіційно прокоментувала зміну громадянства Лискун

Катерина Бех

24 лютого 2022 року Росія розпочала безпрецедентну війну проти України. Загарбницька армія застосувала усі військові засоби заради знищення нашої держави та мирного населення.

Попри усі злочини країни-терористки окремі українські спортсмени прийняли рішення змінити своє громадянство та пов'язали свою подальшу долю з Росією. Однією з перших вирішила повернутися на історичну батьківщину біатлоністка Катерина Бех.

Спортсменка подавала великі надії на юнацькому рівні та у 2018 році переїхала з Росії до України. Відомо, що батько Катерини має українське коріння. Вже через два роки Бех включили до основного складу збірної України. У сезоні 2020 – 2021 біатлоністка дебютувала у Кубку світу на етапі у Контіолахті.

Катерина Бех виступала за збірну України / фото biathlon.com.ua

Під прапором України на юніорському рівні вона двічі вигравала "золото" чемпіонату світу у спринті та гонці переслідування. У 2020 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів у спринті.

Все змінилося після 2022 року. Бех у перші дні повномасштабного вторгнення виїхала до Росії. Колишня українка оперативно повернула собі російське громадянство та збиралася виступати за збірну Московської області.

Так, це правда, що мене поновили в громадянстві РФ. У наступному сезоні планую виступати на російських стартах. Тренуватимуся у складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Намагатимусь пробитися на всі головні старти,

– говорила Катерина Бех пропагандистському ресурсу Матч ТВ.

У підсумку біатлоністка так і не продовжила кар'єру. У 2024 вона вийшла заміж за лижника Михайла Дев'ятьярова, який брав участь в Олімпіаді-2010 у Ванкувері. 6 грудня того ж року у пари народився син, якому дали ім'я дуже російське ім'я – Луан.

Дмитро Іванісеня

Уродженець Кривого Рогу Дмитро Іванісеня подавав великі надії у футболі. Особливо яскравий період півзахисник провів у луганській Зорі під керівництвом Віктора Скрипника. Футболіст грав за юнацьку та молодіжну збірну України, а у листопаді 2019 року дебютував за головну команду країни.

Перед початком повномасштабного вторгнення Іванісеня підписав контракт з російською командою Крила Рад. Це фактично поставило хрест на його перспективах у збірній. Початок війни змусив українських футболістів переглянути своє ставлення до Росії. У перші дні агресії залишили російські команди Ярослав Ракіцький (Зеніт), Андрій Воронін (працював тренером у Динамо Москва), які розірвали контракти. Однак серед них не виявилося Іванісені.

Дмитро Іванісеня грає за аутсайдера російського чемпіонату / фото ФК Крила Рад

Колишній гравець збірної України продовжив виступати у чемпіонаті ворожої країни, а у 2024 році отримав російське громадянство. Наразі він продовжує виступати за Крила Рад, де фактично є гравцем ротації. Його абсолютно не хвилює терор його рідного Кривого Рогу, який влаштовує Росія.

Олександр Роспутько

Ім'я цього футболіста стало відомо не завдяки спортивним здобуткам, а через ганебну втечу до Росії у жовтні 2023 року. Олександр Розпутько народився у Горлівці, Донецької області. Хлопець розпочав займатися футболом в академії Шахтаря. Півзахисник ставав чемпіоном України у різних вікових групах.

Фахівці небезпідставно вважали Розпутька одним з найталановитіших футболістів свого віку. Хлопця регулярно викликали до юнацької збірної України. Він цілком міг розраховувати на потрапляння до основного складу "гірників", враховуючи кадрові проблеми на позиції опорного хавбека.

Олександр Розпутько у складі Шахтаря / фото ФК Шахтар

Однак Розпутько обрав інший шлях. 4 жовтня 2023 року футболіст брав участь у матчі Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена. Після поєдинку він зібрав речі та втік до Росії, не повідомивши свій клуб.

За інформацією порталу Transfermakt, у серпні 2025 року Розпутько отримав російський паспорт. Після майже дворічної паузи хавбек почав виступати за Чайку з Піщанокопського, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Росії. Команда Розпутька має усі шанси понизитися в класі, а сам футболіст піти у небуття.

Максим Дегтярьов

Форвард Максим Дегтярьов свого часу міг опинитися у київському Динамо. Результативний нападник навіть зіграв кілька контрольних поєдинків за "біло-синіх". Уродженець Луганщини успішно виступав за донецький Олімпік та чернігівську Десну. Перспективного гравця свого часу навіть викликали до молодіжної збірної України.

Максим Дегтярьов намагався закріпитися в Динамо Київ / фото ФК Динамо

Початок повномасштабної війни Дегтярьов зустрів у статусі гравця чернігівської Десни. Нападник бачив, що окупанти зробили з домашньої арени його команди, перетворивши стадіон імені Гагаріна на руїни.

Футбольну кар'єру Дегтярьов продовжив у Казахстані, виступаючи за місцеві команди Тараз та Атирау. У 2025 році нападник вигулькнув у Росії, але вже з новим паспортом. Максим змінив громадянство заради виступів за команду четвертого російського дивізіону Сокіл Казань.

Зрада України не допомогла Дегтярьову реанімувати кар'єру. За весь сезон форвард відзначився одним голом у 12 матчах та по завершенні чемпіонату залишився без команди.

Софія Лискун

Список українських спортсменів, що зрадили свою Батьківщину нещодавно поповнився чемпіонкою Європи Софією Лискун. 23-річна стрибунка у воду несподівано виїхала з України, пославшись на особисті справи, та опинилася в окупованому Луганську.

Софія Лискун успішно виступала за збірну України / фото НОК України

Відома спортсменка встигла знятися у пропагандистському ролику, в якому пояснила рішення змінити громадянство. Лискун пожалілася на "дискримінацію" та заборону спілкування з колишньої тренеркою, яка живе в Москві.

У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени,

– виправдовувалася Лискун.

У складі збірної України Лискун двічі брала участь в Олімпійських іграх. Вона ставала срібною призеркою чемпіонату світу, вигравала медалі на чемпіонатах Європи з водних видів спорту та стрибків у воду.

Тепер у Лискун дуже туманні перспективи у спорті. Голова Мінспорту Матвій Бідний запевнив, що українська сторона зробить усе можливе, аби ексчемпіонка взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за країну-агресорку.