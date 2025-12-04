Федерация Украины по прыжкам в воду выразила возмущение позорным действиям Софии Лыскун. На внеочередном заседании организации были приняты важные решения в отношении спортсменки национальной сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.

К теме "Насыпали денег и теперь включается пропаганда": как в Украине реагируют на измену Лыскун

Какие санкции применили к Лыскун?

Единогласным решением Исполкома Лыскун была исключена из состава национальной сборной Украины. Кроме того, прыгунью лишили всех наград и званий, полученных под эгидой Федерации.

Федерация Украины по прыжкам в воду также обратится к международным спортивным институтам с требованием применить к указанной спортсменке спортивный карантин в соответствии с действующими международными нормами,

– говорится в заявлении Федерации Украины.

Однако это не все санкции, которые будут применены к предательнице. Федерация оставляет за собой право инициировать дополнительные меры в соответствии с законодательством Украины и внутренним регламентом. Таким образом в организации надеются исключить подобные случаи в будущем.

