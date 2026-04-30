Инициатива возникла на пересечении двух сред – фанатской культуры и музыки, которые объединяет общий принцип: говорить прямо и без прикрас. Проект объединяет стрит-культуру, музыку и память, сообщает kurgan_ram на своей странице в инстаграме.

Смотрите также Демарш на пьедестале: украинская тяжелоатлетка довела россиян до истерики на чемпионате Европы

Что известно об инициативе?

По словам организаторов, эта коллаборация выросла не из идеи сделать мерч, а из общего характера – сильного, честного, без лишнего пафоса. Именно такая оптика лежит в основе и музыки группы, и деятельности фонда.

Фонд “Трибуна Героев” собирает и документирует истории футбольных фанатов, которые погибли, защищая Украину, и поддерживает их семьи. В дропе эта память интегрирована не через прямые символы, а через смысл.

Визуальной и идейной основой стала строка из песни "Палеозой": "Тот, кто выдерживает – не примет волю врага. Отдаст полностью себя".

Это формула стойкости, которая описывает поколение, вышедшее из фанатских секторов и ставшее на защиту страны.

Как работает дроп?

Он является частью городского контекста – вещи созданы для ежедневного ношения, а не для архива. Таким образом память не отделяется от жизни, а становится его частью.

Вся прибыль от продажи будет направлена на поддержку семей погибших ультрас.

Предзаказ доступен на странице фонда в инстаграме.