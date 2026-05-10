Славия была в шаге от досрочного чемпионства в чешском первенстве, ведя 3:2 против принципиального соперника Спарты. Но вместо триумфа клуб получил грандиозный скандал, который может стоить титула, пишет Reuters.

Что произошло?

В компенсированное время сотни болельщиков Славии прорвались на поле, зажгли файеры и сорвали доигровку матча. Игроки обеих команд были вынуждены бежать в подтрибунное помещение, а вратарь Спарты Якуб Суровчик заявил о нападении со стороны фанатов.

Арбитр не смог возобновить встречу и досрочно остановил пражское дерби. Президент Славии Ярослав Тврдик назвал произошедшее "позором", а полиция открыла уголовное производство из-за беспорядков, пишет BBC Sport.

То, что произошло после вчерашнего дерби на "Фортуна Арене" – это самый сложный момент в современной истории клуба. Это не футбол. Это не Славия. Это позор, который мы все несем,

– добавил президент пражского клуба.

Теперь Славия может потерять все

Из-за действий собственных фанатов Славия рискует получить техническое поражение, штрафы и серьезные санкции, которые могут превратить почти гарантированное чемпионство на один из крупнейших самострелов сезона.

По информации "Суспільне Спорт", инцидент с болельщиками будет рассматривать Дисциплинарная комиссия, которая может присудить Славии техническое поражение со счетом 0:3. В случае, если это произойдет, ее преимущество над Спартой сократится до пяти очков, а значит команда еще не будет гарантировать себе титул чемпиона Чехии.