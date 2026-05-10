Славія була за крок від дострокового чемпіонства у чеській першості, ведучи 3:2 проти принципового суперника Спарти. Але замість тріумфу клуб отримав грандіозний скандал, який може коштувати титулу, пише Reuters.

Дивіться також У Німеччині матч перетворився на війну: фанати прорвалися на поле, поліція втручалася силою

Що відбулося?

У компенсований час сотні уболівальників Славії прорвалися на поле, запалили фаєри та зірвали догравання матчу. Гравці обох команд були змушені тікати до підтрибунного приміщення, а воротар Спарти Якуб Суровчик заявив про напад з боку фанатів.

Арбітр не зміг відновити зустріч і достроково зупинив празьке дербі. Президент Славії Ярослав Тврдік назвав подію "ганьбою", а поліція відкрила кримінальне провадження через заворушення, пише BBC Sport.

Те, що сталося після вчорашнього дербі на "Фортуна Арені" – це найскладніший момент у сучасній історії клубу. Це не футбол. Це не Славія. Це ганьба, яку ми всі несемо,

– додав президент празького клубу.

Тепер Славія може втратити все

Через дії власних фанатів Славія ризикує отримати технічну поразку, штрафи та серйозні санкції, які можуть перетворити майже гарантоване чемпіонство на один із найбільших самострілів сезону.

За інформацією "Суспільне Спорт", інцидент з уболівальниками розглядатиме Дисциплінарна комісія, яка може присудити Славії технічну поразку з рахунком 0:3. У разі, якщо це станеться, її перевага над Спартою скоротиться до п'яти очок, а отже команда ще не гарантуватиме собі титул чемпіона Чехії.