Для обох команд сезон склався не найкращим чином – у Лізі чемпіонів і Кубку Короля гранди не дісталися фінальних стадій. Тож чемпіонат залишився єдиним способом довести свої амбіції, пише 24 Канал.

Дивіться також У Реалі готуються кадрові зміни: чи залишиться Лунін у складі

За якого сценарію буде вирішена доля чемпіонства в Іспанії?

Перед 35-им туром Барселона посідає перший рядок турнірної таблиці з 88 очками в активі. Реал другий, але має аж на 11 залікових балів менше – 77.

Це означає, що "блаугран" достатньо зберегти цей гандикап, щоб за три гри до фінішу сезону вже святкувати перемогу у Прімері. В Ель-Класико вистачає і ничійного результату.

Натомість Реал, якщо він досі мріє наздогнати своїх принципових суперників, має обов'язково перемагати. І навіть тоді у команди Альваро Арбелоа лише примарні шанси: будь-яка наступна перемога Барси у трьох матчах – проти Алавеса, Бетіса і Валенсії – одразу робить її чемпіоном.

Коли востаннє Барселона вигравала чемпіонат Іспанії двічі поспіль?

Прімера відзначається досить частою зміною переможця: цього десятиліття жодній команді ще не вдавалося захистити титул.

Востаннє саме Барселона здобувала два чемпіонства поспіль – у 2018 та 2019 роках. Реалу таке вдавалося аж у 2007-ому і 2008-ому.

Де дивитися матч?

Переглянути матч можна на медіасервісі Megogo, оформивши підписку "Максимальна", "Спорт" або будь-який Megopack, на каналі "Megogo Футбол Перший".

Коментарі до матчу забезпечать Віталій Кравченко та Вадим Шевякін. Мовлення передматчевої студії почнеться о 21:20. Крім того, 24 Канал пропонує текстову онлайн-трансляцію гри Барселона – Реал.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Реал