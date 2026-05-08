Іспанський захисник Алекс Хіменес, який лише нещодавно став важливим гравцем команди Андоні Іраоли, пропустить найближчий матч Прем’єр-ліги проти Фулгема. Причиною стали публікації в соцмережах із нібито його листуванням із неповнолітньою, пише The Guardian.

Як відреагували у Борнмуті?

У заяві клубу на офіційному сайті зазначено, що Борнмуту відомо про дописи, які поширюються в соцмережах, а ситуація вважається серйозною. Саме тому 21-річного правого захисника виключили із заявки на гру, доки триває перевірка.

Головний тренер "вишень" Андоні Іраола також підтвердив, що клуб очікує на результати розслідування, перш ніж ухвалювати подальші рішення.

Кар'єра під загрозою після проривного сезону

Хіменес провів 32 матчі у сезоні та вважався одним із відкриттів Борнмута після переходу з Мілана. Вихованець Реала лише у лютому оформив повноцінний трансфер, але тепер його майбутнє в клубі опинилося під питанням через репутаційний удар.

Наразі сам футболіст публічно не коментував ситуацію, а Борнмут утримується від нових заяв до завершення перевірки.

Що відомо про Алекса Хіменеса?