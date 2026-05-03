84-річний шотландець прибув на Олд Траффорд, де традиційно мав підтримати "червоних дияволів" у принциповому протистоянні. Однак перед початком зустрічі ситуація різко змінилася – Фергюсону знадобилася медична допомога, пише Daily Mail.
Що відбулося?
За повідомленнями британських медіа, сер Алекс відчув нездужання ще до стартового свистка. Йому надали першу допомогу в тунелі Олд Траффорд, після чого доправили до лікарні для додаткових обстежень як запобіжний захід. При цьому Фергюсон був при свідомості.
У Манчестер Юнайтед наразі утримуються від детальних коментарів щодо стану культового тренера. Водночас низка джерел зазначає, що ситуація не виглядає критичною, а госпіталізація мала превентивний характер
Олд Траффорд завмер за свого найвеличнішого тренера
Фергюсон залишається символом Манчестер Юнайтед навіть після завершення кар'єри у 2013 році. Саме під його керівництвом клуб виграв 13 титулів АПЛ і 2 трофеї Ліги чемпіонів, зробивши шотландця найуспішнішим тренером в історії "червоних дияволів".
За повідомленням The Times, новина про його госпіталізацію миттєво сколихнула футбольний світ, адже для вболівальників Юнайтед сер Алекс – більше, ніж просто тренер. На трибунах Олд Траффорд фанати одразу висловили підтримку легенді, сподіваючись на якнайшвидше відновлення культового наставника.
Що відомо про матч МЮ – Ліверпуль?
- Команди підходили до поєдинку в якості сусідів по турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Юнайтед йшов третім, маючи в своєму активі 61 очко, Ліверпуль – четвертим, маючи на три очки менше.
- Станом на 70-ту хвилину зустрічі, за інформацією Flashscore, рахунок у матчі 2:2. МЮ забив два швидкі голи, однак Ліверпуль по перерві відповів.