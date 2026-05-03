84-летний шотландец прибыл на Олд Траффорд, где традиционно должен был поддержать "красных дьяволов" в принципиальном противостоянии. Однако перед началом встречи ситуация резко изменилась – Фергюсону понадобилась медицинская помощь, пишет Daily Mail.

Что произошло?

По сообщениям британских медиа, сэр Алекс почувствовал недомогание еще до стартового свистка. Ему оказали первую помощь в тоннеле Олд Траффорд, после чего доставили в больницу для дополнительных обследований в качестве меры предосторожности. При этом Фергюсон был в сознании.

В Манчестер Юнайтед пока воздерживаются от подробных комментариев относительно состояния культового тренера. В то же время ряд источников отмечает, что ситуация не выглядит критической, а госпитализация имела превентивный характер

Олд Траффорд замер за своего величайшего тренера

Фергюсон остается символом Манчестер Юнайтед даже после завершения карьеры в 2013 году. Именно под его руководством клуб выиграл 13 титулов АПЛ и 2 трофея Лиги чемпионов, сделав шотландца самым успешным тренером в истории "красных дьяволов".

По сообщению The Times, новость о его госпитализации мгновенно всколыхнула футбольный мир, ведь для болельщиков Юнайтед сэр Алекс – больше, чем просто тренер. На трибунах Олд Траффорд фанаты сразу выразили поддержку легенде, надеясь на скорейшее восстановление культового наставника.

Что известно о матче МЮ – Ливерпуль?