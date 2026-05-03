84-летний шотландец прибыл на Олд Траффорд, где традиционно должен был поддержать "красных дьяволов" в принципиальном противостоянии. Однако перед началом встречи ситуация резко изменилась – Фергюсону понадобилась медицинская помощь, пишет Daily Mail.
Что произошло?
По сообщениям британских медиа, сэр Алекс почувствовал недомогание еще до стартового свистка. Ему оказали первую помощь в тоннеле Олд Траффорд, после чего доставили в больницу для дополнительных обследований в качестве меры предосторожности. При этом Фергюсон был в сознании.
В Манчестер Юнайтед пока воздерживаются от подробных комментариев относительно состояния культового тренера. В то же время ряд источников отмечает, что ситуация не выглядит критической, а госпитализация имела превентивный характер
Олд Траффорд замер за своего величайшего тренера
Фергюсон остается символом Манчестер Юнайтед даже после завершения карьеры в 2013 году. Именно под его руководством клуб выиграл 13 титулов АПЛ и 2 трофея Лиги чемпионов, сделав шотландца самым успешным тренером в истории "красных дьяволов".
По сообщению The Times, новость о его госпитализации мгновенно всколыхнула футбольный мир, ведь для болельщиков Юнайтед сэр Алекс – больше, чем просто тренер. На трибунах Олд Траффорд фанаты сразу выразили поддержку легенде, надеясь на скорейшее восстановление культового наставника.
Что известно о матче МЮ – Ливерпуль?
- Команды подходили к поединку в качестве соседей по турнирной таблице АПЛ. Манчестер Юнайтед шел третьим, имея в своем активе 61 очко, Ливерпуль – четвертым, имея на три очка меньше.
- По информации Flashscore, поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев Олд Траффорд.
- МЮ забил два быстрых гола, однако Ливерпуль после перерыва ответил. Решающим стал мяч Мейну на 77-й минуте, принесший Юнайтед победу.