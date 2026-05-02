Бекхем давно став не просто колишньою футбольною зіркою, а впізнаваною у всьому світі персоною. Ікона стилю, глобальний бренд та посол доброї волі UNICEF, він одним із найгучніших жестів підтримав Україну у 2022 році, відкривши мільйонам людей правду про війну, передає 24 Канал.

Як Бекхем розповів світу про війну в Україні?

У березні 2022 року Девід Бекхем передав контроль над своїм інстаграм-акаунтом із понад 71 мільйоном підписників дитячій анестезіологині Ірині з Харкова. Через сторіз вона показала світові, як українські медики рятують новонароджених під обстрілами, працюють у підвалах та буквально живуть у лікарні.

Це була кампанія UNICEF, послом якого Бекхем є з 2005 року. Таким чином він не просто висловив підтримку, а дав українцям один із найбільших медійних майданчиків світу.

Один із найкращих виконавців штрафних в історії

Бекхем став футбольним символом завдяки своїй феноменальній правій нозі. Його удари зі штрафних були настільки точними, що перетворилися на окремий бренд. Саме його гол зі штрафного проти Греції у 2001 році вивів Англію на чемпіонат світу та став культовим моментом для британського футболу.

Перший англієць, який виграв чемпіонати у чотирьох країнах

За кар'єру Девід здобував титули в Англії з Манчестер Юнайтед, Іспанії з Реалом, США з Лос-Анджелес Гелексі та Франції з ПСЖ. Це зробило його одним із найуспішніших та найглобальніших футболістів свого покоління.

За свої видатні футбольні заслуги Бекхем був удостоєний на батьківщині звання лицаря, пише football-online. Король Чарльз ІІІ урочисто вручив Девіду титул. Його ім'я було додано до списку нагород у честь Дня народження короля – найвищої нагороди, яку може вручити Велика Британія.

Перетворив себе на глобальний бренд та зайнявся благодійністю

Бекхем став одним із перших спортсменів, хто вийшов далеко за межі спорту. Контракти з Adidas, Pepsi, H&M, Armani та десятками інших брендів зробили його маркетинговою машиною. Його ім’я давно асоціюється не лише з футболом, а й із модою, бізнесом та попкультурою.

Паралельно Бекхем роками займається благодійністю, особливо у межах UNICEF. Українська історія стала одним із найяскравіших прикладів того, як знаменитість може використати популярність не заради піару, а для реальної допомоги. Його жест із Харковом західні медіа називали одним із найсильніших проявів підтримки України серед світових зірок.

Шлюб із Вікторією Бекхем зробив його частиною шоу-бізнесу

Вперше футболіст побачив Вікторію Адамс з гурту "Spice Girls" у відеокліпі в 1997 році. Під час перегляду Бекхем сказав другові, що ця дівчина стане його дружиною. Через рік після знайомства футболіст освідчився коханій.



Девід та Вікторія Бекхем/ Фото з інстаграму

Одруження у 1999 році перетворило пару на одну з найвідоміших у світі – у них народилося четверо дітей. Девід та Вікторія стали символом епохи, де футбол і шоу-бізнес злилися в один мегабренд.

Заснував Інтер Маямі та привів Мессі у США

Після завершення кар'єри Бекхем не зник із великого футболу. Він став співвласником Інтер Маямі, а згодом саме його проєкт здійснив історичний трансфер Ліонеля Мессі, що змінив футбольний ландшафт США.



Презентація Лео Мессі в Інтер Маямі/ Фото Getty Images

За інформацією isport.ua, Девід домовився про трансфер аргентинця в Інтер Маямі ще за 5 років до переходу.

Ми довго розмовляли з батьком Лео протягом п'яти років. Ми з партнером приїжджали до готелю, щоб зустрітися з батьком Лео за п'ять років до того, як він перейшов до нас. Я сказав йому: "Я знаю, що Лео ще не готовий, але я хочу, щоб ваш син грав за мій клуб у майбутньому",

– заявив англієць.

Чому Бекхем важливий для України?

На тлі повномасштабної війни багато знаменитостей обмежувалися дописами зі словами підтримки. Бекхем пішов далі: він буквально передав свій голос українцям. Це дозволило мільйонам людей побачити війну очима лікарів із Харкова – без фільтрів, пафосу чи політики.

2 травня Бекхему виповнюється 51, але для українців він – не лише легенда футболу. Він став ще й людиною, яка допомогла світові побачити нашу боротьбу.