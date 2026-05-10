Для обеих команд сезон сложился не лучшим образом – в Лиге чемпионов и Кубке Короля гранды не добрались до финальных стадий. Поэтому чемпионат остался единственным способом доказать свои амбиции, пишет 24 Канал.

При каком сценарии будет решена судьба чемпионства в Испании?

Перед 35-ым туром Барселона занимает первую строчку турнирной таблицы с 88 очками в активе. Реал второй, но имеет аж на 11 зачетных баллов меньше – 77.

Это означает, что "блаугран" достаточно сохранить этот гандикап, чтобы за три игры до финиша сезона уже праздновать победу в Примере. В Эль-Класико хватает и ничейного результата.

Зато Реал, если он до сих пор мечтает догнать своих принципиальных соперников, должен обязательно побеждать. И даже тогда у команды Альваро Арбелоа лишь призрачные шансы: любая следующая победа Барсы в трех матчах – против Алавеса, Бетиса и Валенсии – сразу делает ее чемпионом.

Когда в последний раз Барселона выигрывала чемпионат Испании дважды подряд?

Примера отмечается довольно частой сменой победителя: в этом десятилетии ни одной команде еще не удавалось защитить титул.

Последний раз именно Барселона получала два чемпионства подряд – в 2018 и 2019 годах. Реалу такое удавалось аж в 2007-м и 2008-м.

Где смотреть матч?

Посмотреть матч можно на медиасервисе Megogo, оформив подписку "Максимальная", "Спорт" или любой Megopack, на канале "Megogo Футбол Первый".

Комментарии к матчу обеспечат Виталий Кравченко и Вадим Шевякин. Вещание предматчевой студии начнется в 21:20. Кроме того, 24 Канал предлагает текстовую онлайн-трансляцию игры Барселона – Реал.

