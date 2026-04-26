Испанский журналист Альберто Перейро сообщил о возможных масштабных изменениях в составе Реала во время летнего трансферного окна. Об этом пишет издание Planeta Real Madrid.

Какие изменения могут произойти в составе Реала?

По данным журналиста, мадридский клуб планирует одновременно распрощаться с десятью игроками через продажи и аренды.

Наиболее определенной остается ситуация с Давидом Алабой, чей уход почти подтвержден. В список также входят Андрей Лунин, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Дани Себальйос, Браим Диас, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Гонсало Гарсия и Дани Карвахаль.

Кроме того, клуб ждет решения по аренде молодых футболистов, которые могут временно покинуть команду для дальнейшего развития.

Что ранее говорили о будущем Лунина в Реале?

Украинский голкипер останется в составе Реала после летнего трансферного окна, клуб не планирует его продавать, ранее сообщали The Athletic.

Реал доволен стабильной игрой Тибо Куртуа, который остается основным голкипером и рассматривается как ключевой игрок команды еще по крайней мере на один-два сезона.

Лунина ценят за его преданность, терпение и готовность ждать своего шанса. В то же время его окружение советует рассмотреть варианты перехода, чтобы получить больше игровой практики. Сам футболист примет окончательное решение после завершения нынешнего сезона.