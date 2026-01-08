У країні-агресорці колишня українка не зникла з інформаційного простору. Нещодавно спортсменка опублікувала світлину зі своїм чоловіком, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Лискун.
Читайте також Погром у Німеччині та втеча до Росії: топ-10 скандалів 2025 року в українському спорті
Як виглядає чоловік Лискун?
Стрибунка у воду опублікувала світлину у сторіз своєї сторінки в інстаграмі. На фото видно чоловіка одягненого у зимову куртку. На його спині великими літерами написано "Росія".
Мій чоловік,
– написала англійською Лискун.
Світлина з чоловіком Лискун / Скриншот з інстаграму спортсменки
Що відомо про чоловіка Лискун?
Нагадаємо, що Лискун виїхала з України, щоб відвідати в окупованому Луганську хвору бабусю. У підсумку спортсменка на початку грудня 2025 року оголосила про отримання російського громадянства.
Через кілька тижнів Лискун змінила свій статус у соціальних мережах на "одружена". Наразі вона тримає у таємниці ім'я свого чоловіка та не показує його обличчя.
Цікаво, що на початку 2025 року в інтерв'ю xsport.ua стрибунка розповідала, що "перебувала у стосунках, але вони вже закінчилися".
Які санкції отримала зрадниця Лискун?
- Після втечі з України Софію Лискун виключили зі складу національної збірної. Спортсменку позбавили усіх нагород та звань. Відповідне рішення ухвалила Федерація України зі стрибків у воду.
- Через переїзд до Росії стрибунка отримає спортивний карантин та не зможе виступати на міжнародних змаганнях.
- Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Лискун державної стипендії. Аналогічне рішення ухвалив мер Києва Віталій Кличко, який підписав розпорядження про скасування стипендії для зрадниці.