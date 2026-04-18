Західна сусідка України у 2027 році має прийняти чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Польські спортивні чиновники офіційно заявили, що жодних атлетів з країни-агресора та її сателіта там не буде, пише Polskie Radio24.

Що вирішили у Польщі про участь росіян у Євро зі стрибків у воду?

Президентка Польської федерації плавання Отілія Енджейчак озвучила європейським колегам рішучу позицію країни: дозвіл World Aquatics росіянам та білорусам змагатися під власними прапорами та з національними гімнами нічого не означає, Польща все одно блокуватиме доступ прихильників агресії проти України до турніру.

Енйджейчак минулої осені була єдиною представницею національних федерацій на зборах World Aquatics, яка проголосувала проти того, щоб росіян і білорусів відновили у повноцінному статусі. Вона переконана, що ці спортсмени не мають права бути долученими до світового спорту, принаймні поки не припинена війна в Україні.

На жаль, переважна більшість європейських країн не поділяють нашу точку зору з цього питання. Рішення, яке ухвалили у Міжнародній федерації, вже не може бути скасоване,

– поскаржилася чиновниця.

Чому росіян повернули у водні види спорту?