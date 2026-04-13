Скандальна ситуація сталася на турнірі World Aquatics в Мальті, де українська команда могла вперше за тривалий час зіграти проти росіян. Однак рішення не виходити на матч призвело до формальної поразки, передає 24 Канал.

Чому Україні зарахували технічну поразку?

Організатори турніру присудили збірній України технічну поразку з рахунком 5:0 через відмову від участі у матчі проти нейтральних російських атлетів, йдеться на сайті World Aquatics. Згідно з регламентом, неявка команди автоматично означає програш.

Українська сторона свідомо пішла на цей крок, дотримуючись загальної державної та спортивної позиції щодо бойкоту представників країни-агресора.

Жорстка позиція України та федерації

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов різко розкритикував як допуск росіян, так і саму ідею проведення такого матчу.

За його словами, єдиний програш, якого варто боятися – це моральна капітуляція:

Ми не можемо тиснути руки тим, чия країна щодня намагається знищити нашу. Моральна поразка перед власним народом – це єдиний програш, якого ми дійсно боїмося,

– передає його слова Федерація водного поло України на своїй сторінці у фейсбуці.

Свіщов назвав рішення World Aquatics про повернення росіян до міжнародних змагань аморальним і наголосив, що український спорт сьогодні є частиною боротьби країни.

У Федерації водного поло України підкреслили: принципи людяності та позиція держави важливіші за будь-які турнірні очки.