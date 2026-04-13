Скандальная ситуация произошла на турнире World Aquatics в Мальте, где украинская команда могла впервые за долгое время сыграть против россиян. Однако решение не выходить на матч привело к формальному поражению, передает 24 Канал.
Почему Украине засчитали техническое поражение?
Организаторы турнира присудили сборной Украины техническое поражение со счетом 5:0 из-за отказа от участия в матче против нейтральных российских атлетов, говорится на сайте World Aquatics. Согласно регламенту, неявка команды автоматически означает проигрыш.
Украинская сторона сознательно пошла на этот шаг, придерживаясь общей государственной и спортивной позиции по бойкоту представителей страны-агрессора.
Жесткая позиция Украины и федерации
Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов резко раскритиковал как допуск россиян, так и саму идею проведения такого матча.
По его словам, единственный проигрыш, которого стоит бояться – это моральная капитуляция:
Мы не можем пожимать руки тем, чья страна ежедневно пытается уничтожить нашу. Моральное поражение перед собственным народом – это единственный проигрыш, которого мы действительно боимся,
– передает его слова Федерация водного поло Украины на своей странице в фейсбуке.
Свищов назвал решение World Aquatics о возвращении россиян к международным соревнованиям аморальным и подчеркнул, что украинский спорт сегодня является частью борьбы страны.
В Федерации водного поло Украины подчеркнули: принципы человечности и позиция государства важнее любых турнирных очков.