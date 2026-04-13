На турнире в Мальте должна была состояться игра за 7-е место между Украиной и представителями России, которые выступают под нейтральным флагом. Однако наша команда принципиально отказалась от поединка, рассказали 24 Каналу в Федерации водного поло Украины.

Какова позиция Украины?

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов заявил, что команда не будет играть против так называемых "нейтральных" спортсменов из России. По его словам, допуск представителей страны-агрессора является пренебрежением к жертвам войны.

Функционер отметил, что для украинского спорта это не просто матч, а вопрос принципов и достоинства. Он подчеркнул: техническое поражение значительно приемлемее, чем выход на одну площадку с россиянами.

Главный тренер сборной Алексей Шведов поддержал эту позицию, заявив, что "нейтральности" в таком случае не существует, ведь команда фактически представляет государство-агрессора.

Мы как тренеры и профессионалы понимаем, что спорт не существует в вакууме. Каждый игрок с той стороны – это представитель системы, которая уничтожает нашу страну. Выйти против них на воду означало бы признать их право быть частью мирового спортивного сообщества, которого они сами себя лишили своими действиями,

– передает слова наставника Федерация водного поло Украины на своей странице в фейсбуке.

Украина выбирает принципы вместо результата

В Федерации убеждены: спорт не может существовать вне контекста войны. Любое взаимодействие с российскими спортсменами означало бы фактическое признание их возвращения в мировое спортивное сообщество.

Свищов также резко раскритиковал решение международной федерации допустить россиян к соревнованиям с 2026 года, назвав его аморальным. Он призвал украинские и международные организации к противодействию такой политике.

Сейчас Украина ожидает окончательного решения организаторов турнира, однако позиция команды неизменна: никаких матчей с представителями страны-агрессора, даже под нейтральным статусом.

Как Украина и Россия могли встретиться между собой?