На турнірі в Мальті мала відбутися гра за 7-ме місце між Україною та представниками Росії, які виступають під нейтральним прапором. Однак наша команда принципово відмовилась від поєдинку, розповіли 24 Каналу у Федерації водного поло України.

Яка позиція України?

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов заявив, що команда не гратиме проти так званих "нейтральних" спортсменів із Росії. За його словами, допуск представників країни-агресора є зневагою до жертв війни.

Функціонер наголосив, що для українського спорту це не просто матч, а питання принципів і гідності. Він підкреслив: технічна поразка значно прийнятніша, ніж вихід на один майданчик із росіянами.

Головний тренер збірної Олексій Шведов підтримав цю позицію, заявивши, що "нейтральності" в такому випадку не існує, адже команда фактично представляє державу-агресора.

Ми як тренери та професіонали розуміємо, що спорт не існує у вакуумі. Кожен гравець з того боку – це представник системи, яка нищить нашу країну. Вийти проти них на воду означало б визнати їхнє право бути частиною світового спортивного співтовариства, якого вони самі себе позбавили своїми діями,

– передає слова наставника Федерація водного поло України на своїй сторінці у фейсбуці.

Україна обирає принципи замість результату

У Федерації переконані: спорт не може існувати поза контекстом війни. Будь-яка взаємодія з російськими спортсменами означала б фактичне визнання їхнього повернення у світову спортивну спільноту.

Свіщов також різко розкритикував рішення міжнародної федерації допустити росіян до змагань із 2026 року, назвавши його аморальним. Він закликав українські та міжнародні організації до протидії такій політиці.

Наразі Україна очікує остаточного рішення організаторів турніру, однак позиція команди незмінна: жодних матчів із представниками країни-агресора, навіть під нейтральним статусом.

