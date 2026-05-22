Світ автоспорту сколихнула трагічна новина про смерть одного з найвідоміших пілотів NASCAR. Кайл Буш був справжньою іконою американських перегонів та встановив низку історичних рекордів, повідомляє cайт організації.

Що відбулося з Кайлом Бушем?

Про смерть Кайла Буша офіційно повідомили NASCAR та команда Richard Childress Racing. Перед цим гонщика госпіталізували через серйозну хворобу, внаслідок якої він мав пропустити легендарну гонку Coca-Cola 600.

Причину смерті родина поки не розголошує. У спільній заяві NASCAR назвали Буша "талантом покоління" та "гігантом спорту", який назавжди змінив американські перегони.

Один із найкращих гонщиків в історії NASCAR

Кайл Буш двічі ставав чемпіоном NASCAR Cup Series – у 2015 та 2019 роках. За свою кар'єру він здобув 63 перемоги у головній серії NASCAR та понад 230 перемог у всіх національних серіях.

Американець виступав за Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing та Richard Childress Racing. Через агресивний стиль водіння та емоційність він отримав культове прізвисько "Галасливий".

Буш також мав репутацію одного з найбільш суперечливих та харизматичних пілотів NASCAR. Його або обожнювали, або ненавиділи – байдужих майже не було.

Автоспорт прощається із легендою

За інформацією FOX News, після новини про смерть Буша соцмережі заполонили слова співчуття від гонщиків, команд та фанатів. У NASCAR наголосили, що втратили "майбутнього члена Зали слави".

Кайл Буш залишив дружину Саманту та двох дітей. Востаннє він перемагав у NASCAR Cup Series у 2023 році, а до останніх днів продовжував професійну кар'єру.