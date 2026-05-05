17-та "Львівська сотка. Літо 2026" мала стати святом для любителів велоспорту, але завершилася серйозними санкціями та хвилею обурення серед учасників. Суддівська колегія жорстко покарала одразу кількох порушників правил, передає 24 Канал.

Що відбулося під час гонки?

Найгучніший інцидент стався за участі гонщика Гамлета Гайового. За рішенням суддів, спортсмен створив прискорення та виконав кросінг у щільній групі велосипедистів, чим спровокував масштабне падіння інших учасників, йдеться на сайті lvivbicycle.club.

Через цей маневр кілька спортсменів зазнали травм, а самого Гайового дискваліфікували з поточних змагань і відсторонили від усіх стартів LBC до кінця 2026 року. Організатори наголосили, що кожен гонщик несе повну відповідальність за аварії, які сталися з його вини.

Інший гонщик вдався до обману

Окремо дискваліфікацію отримав учасник Василь Ільків, якого викрили на неодноразовому триманні за автомобіль технічної підтримки під час дистанції.

Водія відсторонили від участі у змаганнях до кінця року. Крім того, організатори винесли попередження учасникам за неправильне кріплення стартових номерів і використання чіпів з інших заїздів, що створило проблеми з обробкою результатів.

Що відомо про "Львівську сотку"?