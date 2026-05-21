Лише Конгрес World Gymnastics як найвищий орган має право вирішувати питання такої важливості. Тож УФГ на чолі з Іриною Дерюгіною вимагає скликати позачергове засідання за участі усіх делегацій, пише офіційний сайт федерації.

Дивіться також Ірина Дерюгіна, Ольга Харлан і ще три спортсмени, які прославили Україну

Що заявили в Українській федерації гімнастики про допуск росіян?

Федерація стверджує, що рішення керівного світового органу спортивної та художньої гімнастики "суперечить етичним засадам спорту та містить правові протиріччя з власними документами World Gymnastics".

Йдеться про те, що міжнародне об'єднання гімнастів має керуватися у своїй діяльності власними фундаментальними цілями та Олімпійською хартією. Водночас Виконавчий комітет взяв на себе право ухвалювати рішення, які завдають шкоди безпековій та етичній карті світового спорту.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ірина Дерюгіна та інші керівники федерації наголошують, що тільки Конгрес, у якому представлені всі національні делегації, може затверджувати подібні зміни у міжнародних змаганнях. Повернення росіян та білорусів мало б обговорюватися у найширшому форматі, а не залишатися справою групи людей, які перевищують повноваження.

Що змінюється для українських гімнастів та гімнасток через повернення росіян?

В українській федерації вважають, що World Gymnastics фактично легалізує дискримінацію проти українців.

Поточне рішення створює завідомо нерівні, антигуманні умови для конкуренції на користь атлетів країни-агресора та її сателіта. Внаслідок війни український народ зазнає непоправних людських втрат. Створення преференцій для представників країн, відповідальних за ці втрати, є формою прямої та непрямої дискримінації тих, хто постраждав від агресії,

– наголосили у заяві.

Українських спортсменів ставлять перед "нестерпним особистим вибором між професійним та патріотичним обов'язком представляти свою країну і моральним та етичним конфліктом через присутність на подіумі поряд з представниками країни-агресора". Це суперечить принципам гуманістичного суспільства.

Що Ірина Дерюгіна говорила про росіян у спорті?

Президентка української федерації гімнастики не приховує свого зневажливого ставлення до росіян і російського спорту. В інтерв'ю ютуб-проєкту Дмитра Гордона вона порівнювала школу гімнастики країни-агресора з фаст-фудом.

Чесні та прямі висловлювання Дерюгіної щодо огиди, яку вона відчуває від необхідності контактувати з росіянами на міжнародних змаганнях – тоді ще у "нейтральному" статусі – неодноразово викликали в Росії істеричні коментарі пропагандистів.