Тривалий час Ірина Мерлені була активною в медійному просторі та пробувала свої сили в різних проєктах. Все змінила повномасштабна агресія Росії. 24 Канал підготував матеріал про те, де зараз та чим займається видатна українська борчиня.
Читайте також Не тільки Ковтун: які відомі українські спортсмени змінили громадянство
Участь у талант-шоу, танці та вокал
Ірина Мерлені для багатьох стала прикладом успішної спортсменки, яка після завершення кар'єри знайшла себе в інших сферах діяльності. Впізнаваність та природна краса відіграли в цьому не останню роль.
У 2009 році Ірина разом із Сергієм Костецьким стала переможницею шоу "Танцюю для тебе-2". Колишня борчиня займалася танцями на пілоні та навіть була переможницею змагань серед аматорів у 2018 році на турнірі Pole Universe, а у 2020 році здобула перемогу серед професіоналів Pole&Aerial Talant.
Ірина Мерлені у танцювальних шоу / фото з фейсбуку борчині
Зірку українського спорту залюбки запрошували на телебачення для участі в різноманітних талант-шоу. Ірина спробувала свої сили у вокальному жанрі в рамках проєктів Голос країни та Х-фактор.
Паралельно олімпійська чемпіонка навчалася у Київському національному університеті культури на відділенні хореографії. У столиці колишня борчиня мала квартиру, яку придбала за призові здобуті на Олімпіаді.
Ірина Мерлені до війни була активна в медійному просторі / фото з фейсбуку спортсменки
Виїзд за кордон та повернення в спорт
Повномасштабна агресія Росії зруйнувала мрії та життя мільйонів українців. Не стала винятком і героїня нашого матеріалу. Початок війни Мерлені зустріла у Хмельницькому, де перебувала у своїх батьків разом з двома синами – Артуром та Адамом.
Ірина Мерліні разом зі своїми дітьми / фото з фейсбуку борчині
Внаслідок російських обстрілів постраждав будинок Мерлені, де від вибуху вилетіло вікно та були пошкоджені ролети в гаражі.
Згодом Ірина прийняла рішення залишити Україну та переїхати до Швеції у місто Гапаранда. Там вона живе разом з молодшим сином Адамом, який займається греко-римською боротьбою. Ірина теж повернулася у спорт та працює тренером у місцевій дитячій секції.
Ірина Мерлені з меншим сином Адамом у Швеції / фото з фейсбуку спортсменки
Старший син Мерлені залишився в Україні та живе разом з її батьками. Раніше Артур займався карате та навіть був бронзовим призером чемпіонату Європи серед кадетів.
Досягнення Мерлені у спорті
- Ірина Мерлені (уроджена Мельник – 24 Канал) народилася у Кам'янець-Подільському. Почала займатися спортом з чотирьох років під наглядом батька, який був тренером.
- У 15 років спробувала свої сили у боротьбі. Саме у цьому виді спорту досягла найбільших успіхів.
- У 2004 році стала олімпійською чемпіонкою, на Іграх в Пекіні-2008 здобула "бронзу".
- Тричі ставала чемпіонкою світу (2000, 2001, 2003) та двічі чемпіонкою Європи (2004, 2005).
- 21 вересня 2013 року увійшла до Всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби.
Ірина Мерліні – чемпіонка Олімпіади-2004 / фото Getty Images
Раніше ми розповідали про нову чемпіонку світу з фехтування на шпагах Владу Харькову, яка виборола золоту медаль на змаганнях у Тбілісі.