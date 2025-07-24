Влада Харькова гучно заявляє про себе на міжнародній арені. Чемпіонка Європи в особистій першості, бронзова призерка в команді та учасниця Олімпійських ігор 2024, 24 Канал зібрав усе, що відомо про українську фехтувальницю.

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Що відомо про Владу Харькову?

Народилася 29 вересня 1996 року в Ужгороді. Свої перші кроки у фехтуванні робила в рідному місті під керівництвом тренера Дмитра Петруса.

Перші серйозні досягнення були у 2016 році, коли Влада здобула "бронзу" на юніорському чемпіонаті Європи, а у 2019-му році стала срібною призеркою континентальної першості у командних змаганнях.

У 2022 році вона дебютувала в дорослій збірній України на чемпіонаті Європи. В груповому етапі Харькова здобула п’ять перемог і лише мінімально поступилася іспанці Сарі Фернандес Кальєха (4:5), що дозволило їй отримати третій номер посіву в турнірній сітці. Вона дійшла до фіналу, де протистояла досвідченій і титулованій італійці Росселлі Ф’ямінго. Влада впевнено розпочала бій, взяла перевагу у два уколи та зберігала її до кінця, здобувши перемогу з рахунком 15:10. Це "золото" зробило Харькову третьою українською шпажисткою, яка вигравала чемпіонат Європи в особистій першості.

У липні 2024 року Харькова дебютувала на Олімпійських іграх у Парижі. В особистому турнірі дійшла до чвертьфіналу та посіла підсумкове 7-ме місце. У командних змаганнях збірна України фінішувала шостою.

У фіналі чемпіонату світу-2025 Харькова зустрілася з естонкою Катріною Лехіс. Протягом більшої частини поєдинку українка вела в рахунку, але наприкінці розрив скоротився до мінімуму. Переможний укол на пріоритеті приніс Владі Харьковій титул чемпіонки світу (15:14). Влада Харькова стала п'ятою українською чемпіонкою світу з фехтування.

Після змагань українська спортсменка відзначилася гідним вчинком і відмовилася від фото з росіянином.

Особисте життя Влади

Дівчина не надто відкрито показує своє особисте життя. У своїх соцмережах українська фехтувальниця ділиться світлинами зі змагань, а також викладає фото з розкішних фотосесій. Також відомо, що дівчина захоплюється музикою і навіть грає на фортепіано.

Чи зайнято серце Харькової наразі невідомо.

Зокрема спортсменка відома своєю позицією. Влада неодноразово засуджувала допуск "нейтральних" атлетів до міжнародних змагань.