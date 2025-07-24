Влада Харькова громко заявляет о себе на международной арене. Чемпионка Европы в личном первенстве, бронзовая призерка в команде и участница Олимпийских игр 2024, 24 Канал собрал все, что известно об украинской фехтовальщице.

Читайте также Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпаге

Что известно о Владе Харькову?

Родилась 29 сентября 1996 года в Ужгороде. Свои первые шаги в фехтовании делала в родном городе под руководством тренера Дмитрия Петруса.

Первые серьезные достижения были в 2016 году, когда Влада получила "бронзу" на юниорском чемпионате Европы, а в 2019-м году стала серебряным призером континентального первенства в командных соревнованиях.

В 2022 году она дебютировала во взрослой сборной Украины на чемпионате Европы. В групповом этапе Харькова одержала пять побед и лишь минимально уступила испанке Саре Фернандес Кальеха (4:5), что позволило ей получить третий номер посева в турнирной сетке. Она дошла до финала, где противостояла опытной и титулованной итальянке Росселле Фьяминго. Влада уверенно начала бой, взяла преимущество в два укола и сохраняла его до конца, одержав победу со счетом 15:10. Это "золото" сделало Харькову третьей украинской шпажисткой, которая выигрывала чемпионат Европы в личном первенстве.

В июле 2024 года Харькова дебютировала на Олимпийских играх в Париже. В личном турнире дошла до четвертьфинала и заняла итоговое 7-е место. В командных соревнованиях сборная Украины финишировала шестой.

В финале чемпионата мира-2025 Харькова встретилась с эстонкой Катриной Лехис. На протяжении большей части поединка украинка вела в счете, но в конце разрыв сократился до минимума. Победный укол на приоритете принес Владе Харьковой титул чемпионки мира (15:14). Влада Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию.

После соревнований украинская спортсменка отличилась достойным поступком и отказалась от фото с россиянином.

Личная жизнь Влады

Девушка не слишком открыто показывает свою личную жизнь. В своих соцсетях украинская фехтовальщица делится фотографиями с соревнований, а также выкладывает фото с роскошных фотосессий. Также известно, что девушка увлекается музыкой и даже играет на фортепиано.

Занято ли сердце Харьковой пока неизвестно.