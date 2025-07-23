В турнире личного первенства Харькова преодолела серию напряженных поединков, обыграв соперниц из Швейцарии, Великобритании, Венгрии, Франции, Южной Кореи и Эстонии. В финале украинка одолела бронзового призера Олимпиады Катрину Лехис, пишет 24 Канал.

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Харькова – чемпионка мира

В основную сетку личного первенства чемпионата мира вышли сразу четыре украинки: Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Анна Максименко.

Харькова начала турнир с уверенной победы над швейцаркой Фионой Гац (15:9). В следующем раунде она с минимальным отрывом обыграла британку Джулию Карон (15:14), а в 1/8 финала снова торжествовала со счетом 15:9, на этот раз над венгеркой Бланкой Надь.

В четвертьфинале украинка одолела француженку Элоиз Ванриссель после напряженного финиша (15:14). Чрезвычайно драматичным стал и полуфинал с лидером мирового рейтинга Сон Се Ра, где Влада одержала победу также на приоритете.

В финале Харькова встретилась с эстонкой Катриной Лехис. На протяжении большей части поединка украинка вела в счете, но в конце разрыв сократился до минимума. Победный укол на приоритете принес Владе Харьковой титул чемпионки мира (15:14).

Интересно. Влада Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию.

Напомним, что недавно украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла общий зачет, соревнуясь с травмой.