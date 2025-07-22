Украинская шпажистка Влада Харькова высказала свое мнение о допуске россиян к чемпионату мира. Однако она не удивлена позицией FIE, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Как Харькова отреагировала на допуск россиян?

Спортсменка отметила, что в шпаге допустили только четыре человека. Она добавила, что больше не может быть, потому что это чемпионат мира, а сама не смотрела, кто именно примет участие.

Они целый год готовились, и их планы воплощаются в жизнь. Конечно, это не может не расстраивать. Мне кажется, всей фехтовальной семье важно проявить четкую позицию. Это было ожидаемо, потому что они постепенно к этому шли. Сначала они начали забрасывать информацию, что их допускают в команду, потом их допустили в команду,

– сказала Влада Харькова.

Спортсменка также добавила, что россияне выбирают такие страны, где им легче получить визы.

"Как по мне, то, что можем сделать – фехтовать, поднимать флаг Украины, петь гимн и прославлять нашу страну. А также в каждом интервью выражать нашу позицию, делиться тем, что происходит в Украине – именно украинцы должны это делать. Возможно, это поможет обратить внимание общества на эту проблему", – добавила Харькова.

Напомним, что недавно Ольга Харлан говорила о возможном исключении фехтования из Олимпийских игр.