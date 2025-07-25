Долгое время Ирина Мерлени была активной в медийном пространстве и пробовала свои силы в различных проектах. Все изменила полномасштабная агрессия России. 24 Канал подготовил материал о том, где сейчас и чем занимается выдающаяся украинская борчиха.

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Участие в талант-шоу, танцы и вокал

Ирина Мерлени для многих стала примером успешной спортсменки, которая после завершения карьеры нашла себя в других сферах деятельности. Узнаваемость и природная красота сыграли в этом не последнюю роль.

В 2009 году Ирина вместе с Сергеем Костецким стала победительницей шоу "Танцую для тебя-2". Бывшая борчиха занималась танцами на пилоне и даже была победительницей соревнований среди любителей в 2018 году на турнире Pole Universe, а в 2020 году одержала победу среди профессионалов Pole & Aerial Talant.

Ирина Мерлени в танцевальных шоу / фото с фейсбука борчихи

Звезду украинского спорта охотно приглашали на телевидение для участия в различных талант-шоу. Ирина попробовала свои силы в вокальном жанре в рамках проектов Голос страны и Х-фактор.

Параллельно олимпийская чемпионка училась в Киевском национальном университете культуры на отделении хореографии. В столице бывшая борчиха имела квартиру, которую приобрела за призовые полученные на Олимпиаде.

Ирина Мерлени до войны была активна в медийном пространстве / фото из фейсбука спортсменки

Выезд за границу и возвращение в спорт

Полномасштабная агрессия России разрушила мечты и жизнь миллионов украинцев. Не стала исключением и героиня нашего материала. Начало войны Мерлени встретила в Хмельницком, где находилась у своих родителей вместе с двумя сыновьями – Артуром и Адамом.

Ирина Мерлини вместе со своими детьми / фото с фейсбука борчихи

В результате российских обстрелов пострадал дом Мерлени, где от взрыва вылетело окно и были повреждены роллеты в гараже.

Впоследствии Ирина приняла решение покинуть Украину и переехать в Швецию в город Гапаранда. Там она живет вместе с младшим сыном Адамом, который занимается греко-римской борьбой. Ирина тоже вернулась в спорт и работает тренером в местной детской секции.

Ирина Мерлени с младшим сыном Адамом в Швеции / фото с фейсбука спортсменки

Старший сын Мерлени остался в Украине и живет вместе с ее родителями. Ранее Артур занимался каратэ и даже был бронзовым призером чемпионата Европы среди кадетов.

Достижения Мерлени в спорте

Ирина Мерлени (урожденная Мельник – 24 Канал) родилась в Каменец-Подольском. Начала заниматься спортом с четырех лет под наблюдением отца, который был тренером.

В 15 лет попробовала свои силы в борьбе. Именно в этом виде спорта достигла наибольших успехов.

В 2004 году стала олимпийской чемпионкой, на Играх в Пекине-2008 завоевала "бронзу".

Трижды становилась чемпионкой мира (2000, 2001, 2003) и дважды чемпионкой Европы (2004, 2005).

21 сентября 2013 года вошла во Всемирный Зал Славы Международной федерации объединенных стилей борьбы.

Ирина Мерлини – чемпионка Олимпиады-2004 / фото Getty Images

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