Дерюгіна в інтерв'ю ютуб-каналу Дмитра Гордона наголосила на відмінностях між українською та російською школами підготовки гімнасток.

Що сказала Дерюгіна про росіянок?

За словами видатної тренерки, наші дівчата завжди вирізнялися тим, що не схожі одна на одну і демонструють різноманітні технічні й артистичні навички. Натомість російська машина штампує абсолютно однакових нецікавих атлеток.

В Раші вони всі – як McDonald’s. Я не побоюсь сказати, що мені вдавалося підібрати музику, знайти цю стилістику. Здавалося б, вже краще не можна зробити, але наступні довільні були шедевральні,

– пояснила різницю між нами та ними Дерюгіна.

Як відреагували на слова Дерюгіної в Росії?

Як пише Telegraf, заслужена критика з боку Ірини Дерюгіної очікувано була неадекватно сприйнята російськими спортсменами, тренерами і політиками.

Особливо відзначилася депутатка Держдуми, путіністка, олімпійська чемпіонка Світлана Журова.

Хочу нагадати Дерюгіній, що коли все було нормально між нашими країнами, українські гімнастки тренувалися в Москві та в Ірини Вінер у тому числі. Тому не варто говорити, що російська та українська школи гімнастики чимось суттєво відрізняються, це неправда,

– цинічно заявила колишня гімнастка.

