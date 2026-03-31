Дерюгина в интервью ютуб-каналу Дмитрия Гордона отметила различия между украинской и российской школами подготовки гимнасток.
Что сказала Дерюгина о россиянках?
По словам выдающегося тренера, наши девушки всегда отличались тем, что не похожи друг на друга и демонстрируют разнообразные технические и артистические навыки. Зато российская машина штампует абсолютно одинаковых неинтересных атлеток.
В Раше они все – как McDonald's. Я не побоюсь сказать, что мне удавалось подобрать музыку, найти эту стилистику. Казалось бы, уже лучше нельзя сделать, но следующие произвольные были шедевральные,
– объяснила разницу между нами и ими Дерюгина.
Как отреагировали на слова Дерюгиной в России?
Как пишет Telegraf, заслуженная критика со стороны Ирины Дерюгиной ожидаемо была неадекватно воспринята российскими спортсменами, тренерами и политиками.
Особенно отличилась депутат Госдумы, путинистка, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Хочу напомнить Дерюгиной, что когда все было нормально между нашими странами, украинские гимнастки тренировались в Москве и у Ирины Винер в том числе. Поэтому не стоит говорить, что российская и украинская школы гимнастики чем-то существенно отличаются, это неправда,
– цинично заявила бывшая гимнастка.
Как подопечные Дерюгиной прославляют Украину перед носом "нейтралов" из России?
- На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии Таисия Онофрийчук выиграла золото в многоборье и взяла еще три золотые награды в отдельных дисциплинах.
- Во время одной из церемоний награждения, когда звучал украинский гимн и развевался наш флаг, нейтральная атлетка из России грубо нарушила протокол, отвернувшись от флага.
- Дерюгина поддерживала свою подопечную и обняла ее после выступления, что попало на камеру.