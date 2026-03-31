Дерюгина в интервью ютуб-каналу Дмитрия Гордона отметила различия между украинской и российской школами подготовки гимнасток.

Что сказала Дерюгина о россиянках?

По словам выдающегося тренера, наши девушки всегда отличались тем, что не похожи друг на друга и демонстрируют разнообразные технические и артистические навыки. Зато российская машина штампует абсолютно одинаковых неинтересных атлеток.

В Раше они все – как McDonald's. Я не побоюсь сказать, что мне удавалось подобрать музыку, найти эту стилистику. Казалось бы, уже лучше нельзя сделать, но следующие произвольные были шедевральные,

– объяснила разницу между нами и ими Дерюгина.

Как отреагировали на слова Дерюгиной в России?

Как пишет Telegraf, заслуженная критика со стороны Ирины Дерюгиной ожидаемо была неадекватно воспринята российскими спортсменами, тренерами и политиками.

Особенно отличилась депутат Госдумы, путинистка, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Хочу напомнить Дерюгиной, что когда все было нормально между нашими странами, украинские гимнастки тренировались в Москве и у Ирины Винер в том числе. Поэтому не стоит говорить, что российская и украинская школы гимнастики чем-то существенно отличаются, это неправда,

– цинично заявила бывшая гимнастка.

