Шлюб Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної давно став символом спортивної епохи. Але у складі зіркового Динамо 70–80-х вистачало й інших яскравих історій кохання, де футбол переплітався з гімнастикою, балетом і великим спортом, передає 24 Канал.

Дивіться також У мережі спливли рідкісні фото з весілля Блохіна та Дерюгіної

Шлюб Володимира Безсонова і Вікторії Сєрих

Один із найміцніших і найвідоміших союзів того часу створив Володимир Безсонов. Опорний півзахисник київського Динамо, представник команди Валерія Лобановського, одружився з Вікторією Сєрих, яка була чемпіонкою світу з художньої гімнастики у групових вправах та багаторазовою чемпіонкою СРСР.



Володимир Безсонов з Вікторією Сєрих/ Фото stuki-druki

За інформацією stuki-druki, Володимир уперше побачив Вікторію, коли їй було лише 12 років, сталося це на динамівській тренувальній базі. Футболіст був на п'ять років старший за гімнастку, ні про який роман тоді й мови не могло бути. Але потім, зазирнувши випадково на тренування юних художниць, Бессонов звернув увагу на Сєрих.

Декілька років по тому, на весіллі спільних друзів – Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної – спортсмени опинилися за одним святковим столом. Після цього почали регулярно спілкуватися, і незабаром між ними почалися романтичні стосунки. Одружилися у квітні 1982 року.

У цьому плані нам дуже просто та легко, ми ж спортсмени. Ми маємо однаковий погляд на життя, однакові думки, ідеї, розуміння. Вона часто у роз'їздах, нещодавно повернулася з Угорщини, куди возила діток на змагання. То я кудись поїду – наче нагадування про той час, коли ми по триста днів на рік на базі та роз'їздах проводили... Тому поняття "набридає шлюб" або "шлюб як звичка" нам чужі,

– передає слова Володимира Безсонова сайт ФК Динамо.

Їхній шлюб став справжнім поєднанням двох спортивних еліт. Саме в цій родині виросла ще одна велика зірка – Ганна Безсонова, яка продовжила сімейну традицію й стала однією з найтитулованіших гімнасток України. Історія Безсонових – приклад того, як спортивна генетика й партнерство перетворюються на династію.

Андрій Баль одружився на фігуристці

Нині покійний Андрій Баль, один із найінтелігентніших гравців легендарного Динамо 80-х, також пов'язав життя з мистецтвом і спортом. Його дружиною була Світлана Петракова, представниця балету на льоду — напряму, який у ті роки поєднував спортивну майстерність із театральною сценою.

Спочатку вона виступала в Москві, а потім стала солісткою Українського театру на льоду. Андрій любив фігурне катання, часто дивився на виступи фігуристок, пише gazeta.ua.



Андрій Баль з дружиною Світланою Петраковою/ Фото stuki-druki

Його зі Світланою познайомили спільні друзі. Мама Андрія була проти стосунків. Казала: ти справжній українець, бо народився у Львові, а вона – росіянка. Москалів у нас не люблять. Та Андрій матері не слухав. Із часом у свекрухи й невістки склалися прекрасні стосунки.

Такий союз виглядав особливо контрастно: жорсткий, тактичний футболіст і витончена артистка. Втім, саме подібні історії показували, що динамівці були не лише героями стадіонів, а й частиною великої культурної еліти радянської доби.

Спортивна сім'я Олега Кузнєцова

Дружина Олега Кузнєцова Алла Борисенко у минулому була відомою легкоатлеткою. Спортивна пара одружилася 1985 року.

Весілля Олега та Алли пройшло у роки боротьби з пияцтвом. Ексдинамівець згадував:

Я чув про "сухий закон", але й подумати не міг, що після такого успішного сезону мені не дозволять влаштувати нормальне людське весілля. Скільки кабінетів чиновників я відвідав, щоб мені, як виняток, дозволили поставити на стіл спиртне. Але нам навіть шампанське випити заборонили!,

– передає слова Олега Кузнєцова stuki-druki.

У пари згодом народилася донька Катерина, яка стала відомою акторкою.



Олег Кузнєцов з дружиною та донькою/ Фото stuki-druki

Шлюби колишніх динамівців були закономірними: спортсмени краще розуміли специфіку кар'єри одне одного, постійні збори, травми, гастролі чи тренування. Тому чимало тодішніх союзів будувалися не лише на почуттях, а й на спільному способі життя.