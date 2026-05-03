Архівні світлини із сімейного альбому, розміщені на favoritmarket, знову нагадали, якою гучною подією було весілля двох суперзірок радянського спорту. Фото із РАЦСу, святкування та домашньої атмосфери показали пару в один із найщасливіших моментів їхньої історії.

Що відомо про весілля Блохіна та Дерюгіної?

На момент одруження Блохін уже був футбольною суперзіркою київського Динамо, володарем "Золотого м'яча", а Дерюгіна – дворазовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Їхній союз у 1980 році називали справжнім поєднанням двох спортивних епох.



Весілля Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної/ Фото favoritmarket

Подружжя прожило разом майже два десятиліття, а у 1983 році в них народилася донька Ірина, яка також згодом стала відомою у спортивному та творчому світі.

Як починалася історія кохання Блохіна і Дерюгіної?

Історія їхніх стосунків почалася у період, коли обоє були на піку спортивної слави. Вони швидко стали однією з найобговорюваніших пар СРСР, адже поєднали футбол і гімнастику в одну зіркову сім'ю.

Архівні кадри нині викликали хвилю ностальгії серед уболівальників, які пригадали не лише спортивні перемоги Блохіна та Дерюгіної, а й час, коли їхнє весілля вважали справжньою подією року.

Чому розлучились Блохін та Дерюгіна?