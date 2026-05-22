Мир автоспорта всколыхнула трагическая новость о смерти одного из самых известных пилотов NASCAR. Кайл Буш был настоящей иконой американских гонок и установил ряд исторических рекордов, сообщает сайт организации.

Смотрите также Велозаезд "Львовская сотка" закончился скандалом из-за гонщика, который всех обманул

Что произошло с Кайлом Бушем?

О смерти Кайла Буша официально сообщили NASCAR и команда Richard Childress Racing. Перед этим гонщика госпитализировали из-за серьезной болезни, в результате которой он должен был пропустить легендарную гонку Coca-Cola 600.

Причину смерти семья пока не разглашает. В совместном заявлении NASCAR назвали Буша "талантом поколения" и "гигантом спорта", который навсегда изменил американские гонки.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Один из лучших гонщиков в истории NASCAR

Кайл Буш дважды становился чемпионом NASCAR Cup Series – в 2015 и 2019 годах. За свою карьеру он одержал 63 победы в главной серии NASCAR и более 230 побед во всех национальных сериях.

Американец выступал за Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing и Richard Childress Racing. Из-за агрессивного стиля вождения и эмоциональности он получил культовое прозвище "Шумный".

Буш также имел репутацию одного из самых противоречивых и харизматичных пилотов NASCAR. Его или обожали, или ненавидели – равнодушных почти не было.

Автоспорт прощается с легендой

По информации FOX News, после новости о смерти Буша соцсети заполонили слова соболезнования от гонщиков, команд и фанатов. В NASCAR отметили, что потеряли "будущего члена Зала славы".

Кайл Буш оставил жену Саманту и двоих детей. Последний раз он побеждал в NASCAR Cup Series в 2023 году, а до последних дней продолжал профессиональную карьеру.