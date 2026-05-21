Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию получил от российских спортивных чиновников официальное открепление, которое позволяет ему продолжать карьеру под другим флагом, сообщили в РИА-Новости.

Что известно о смене сыном Плющенко гражданства?

13-летний Александр Плющенко повторяет путь своего отца – тоже занимается одиночным катанием. Но бороться за места на юношеских чемпионатах решил в составе Азербайджана.

Причина может быть в отсутствии конкуренции. Пробиться через российскую систему молодежного фигурного катания сложно, а в другой стране шансы быстро попасть на крупные международные соревнования существенно выше.

Плющенко уверяет, что сын отбыл спортивный карантин, ведь последний год не выступал на соревнованиях и только тренировался у него по индивидуальной программе.

Почему переход сына Плющенко в другую сборную вызвал бурную реакцию?

Поступок Плющенко-младшего с согласия его родителей сразу заставил пользователей сетей вспомнить, как сторонник Путина и войны в 2022 году критиковал российских спортсменов, которые были готовы ради выступлений на Олимпиаде менять гражданство и выполнять условия "нейтральности".

Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от "СВО". Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь,

– цинично говорил Плющенко в интервью Metaratings.

На этом фоне удивительно, что путинист воспитал сына, который нарушает описанные им "скрепы" и хочет строить свое будущее с паспортом другого государства.

Кто такой Евгений Плющенко?

Россиянин считается одним из самых успешных фигуристов-одиночников в истории: по данным Википедии, он четыре раза выступал на Олимпийских играх и имеет в общей сложности четыре медали: два золота и два серебра.

Плющенко выиграл одиночный турнир Турина-2026, дважды был вторым – в Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувере-2010, а также вместе со сборной выиграл командные соревнования в Сочи-2014.

Он также является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы, победителем финала Гран-при и десятикратным чемпионом России.

После завершения спортивной карьеры занимается тренерской деятельностью, а также активно выражает пропутинские и антиукраинские взгляды. Входит в команду доверенных лиц и агитаторов за Путина на российских псевдовыборах, поддерживает нарушение территориальной целостности Украины.