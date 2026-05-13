После серии конфликтов с тренерскими штабами одна из самых ярких фигуристок России оказалась в центре нового резонансного скандала. В Москве уже заговорили об очередном бегстве таланта за границу на фоне международной изоляции российского спорта, пишет ria.ru.

Почему Муравьева хочет уйти из сборной России?

По данным российских источников, София Муравьева обратилась в Федерацию фигурного катания России с просьбой исключить ее из состава сборной. Это решение связывают с намерением сменить спортивное гражданство, чтобы получить шанс вернуться на крупные международные старты.

Ранее фигуристка уже покинула академию Евгения Плющенко, а также прекратила сотрудничество с Алексеем Мишиным, что только усилило слухи о радикальных изменениях в карьере.

США – главный вариант, но переход будет сложным

Российские медиа утверждают, что среди потенциальных направлений для продолжения карьеры Муравьевой называют США, где она ранее рассматривала возможность работы с тренером Рафаэлем Арутюняном. В то же время процесс перехода может затянуться из-за правил ISU и необходимости согласования со стороны российской федерации.

В России ситуацию уже восприняли как болезненный удар по репутации фигурного катания, ведь Муравьева считалась одной из главных надежд страны после ухода ряда спортсменов под чужие флаги.