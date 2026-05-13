Після серії конфліктів із тренерськими штабами одна з найяскравіших фігуристок Росії опинилася в центрі нового резонансного скандалу. У Москві вже заговорили про чергову втечу таланту за кордон на тлі міжнародної ізоляції російського спорту, пише ria.ru.

Чому Муравйова хоче піти зі збірної Росії?

За даними російських джерел, Софія Муравйова звернулася до Федерації фігурного катання Росії з проханням виключити її зі складу збірної. Це рішення пов’язують із наміром змінити спортивне громадянство, щоб отримати шанс повернутися на великі міжнародні старти.

Раніше фігуристка вже залишила академію Євгена Плющенка, а також припинила співпрацю з Олексієм Мишиним, що лише посилило чутки про радикальні зміни у кар'єрі.

США – головний варіант, але перехід буде складним

Російські медіа стверджують, що серед потенційних напрямків для продовження кар'єри Муравйової називають США, де вона раніше розглядала можливість роботи з тренером Рафаелем Арутюняном. Водночас процес переходу може затягнутися через правила ISU та необхідність погодження зі сторони російської федерації.

У Росії ситуацію вже сприйняли як болісний удар по репутації фігурного катання, адже Муравйова вважалася однією з головних надій країни після відходу низки спортсменів під чужі прапори.