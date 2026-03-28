21-річний спортсмен за свій виступ отримав 151,31 бала, а за сумою двох програм – 234,67, встановивши новий особистий рекорд. Він завершив виступ на 13-му місці, повідомляє Суспільне Спорт.

Як виступив Марсак на чемпіонаті світу з фігурного катання?

Результат Марсака – це його особистий рекорд і водночас найвищий показник для України за 17 років на чемпіонатах світу з усіх дисциплін фігурного катання.

На чемпіонаті світу з фігурного катання 2026 у Празі він вдруге в сезоні значно покращив свої виступи: у короткій програмі набрав 83,36 бала – один із найвищих результатів у кар'єрі, і вперше кваліфікувався до довільної програми найпрестижнішого світового турніру.

Це важливий крок для Марсака: серед 36 учасників чоловічого одиночного катання до довільної програми потрапили лише 24 найсильніші за підсумками короткої, і українцю вдалося пробитися до цього складу.

Після прокату Марсак поділився, що задоволений своїм виступом і що це один із найсильніших етапів сезону для нього. Він також висловив особливу подяку своєму батькові, який служить у Збройних силах України.

Як виступив Марсках на Олімпійських іграх?

Марсак ще раніше поставив новий особистий рекорд на зимових Олімпійських іграх‑2026, де був єдиним українським чоловіком‑фігуристом у одиночному катанні і показав один із найкращих результатів України в цій дисципліні за багато років.

Хто став чемпіоном світу з фігурного катання?

Американець Ілля Малінін став чемпіоном світу, взявши реванш за Олімпіаду та випередивши японця Юму Кагіяму майже на 22 бали.