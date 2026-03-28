21-летний спортсмен за свое выступление получил 151,31 балла, а по сумме двух программ – 234,67, установив новый личный рекорд. Он завершил выступление на 13-м месте, сообщает Суспільне Спорт.

Как выступил Марсак на чемпионате мира по фигурному катанию?

Результат Марсака – это его личный рекорд и одновременно самый высокий показатель для Украины за 17 лет на чемпионатах мира по всем дисциплинам фигурного катания.

На чемпионате мира по фигурному катанию 2026 в Праге он второй раз в сезоне значительно улучшил свои выступления: в короткой программе набрал 83,36 балла – один из самых высоких результатов в карьере, и впервые квалифицировался в произвольную программу самого престижного мирового турнира.

Это важный шаг для Марсака: среди 36 участников мужского одиночного катания в произвольную программу попали только 24 сильнейших по итогам короткой, и украинцу удалось пробиться в этот состав.

После проката Марсак поделился, что доволен своим выступлением и что это один из самых сильных этапов сезона для него. Он также выразил особую благодарность своему отцу, который служит в Вооруженных силах Украины.

Как выступил Марсках на Олимпийских играх?

Марсак еще раньше поставил новый личный рекорд на зимних Олимпийских играх-2026, где был единственным украинским мужчиной-фигуристом в одиночном катании и показал один из лучших результатов Украины в этой дисциплине за много лет.

Кто стал чемпионом мира по фигурному катанию?

Американец Илья Малинин стал чемпионом мира, взяв реванш за Олимпиаду и опередив японца Юму Кагияму почти на 22 балла.