Одним из представителей Украины на соревнованиях является Кирилл Марсак. По информации Суспільне Спорт, он впервые в карьере квалифицировался в произвольную программу на чемпионате мира.

Как Марсак выступил на чемпионате мира по фигурному катанию?

Представитель сборной Украины набрал 83,36 балла за свое выступление, что стало вторым самым высоким показателем в его карьере.

Всего в одиночном мужском катании на чемпионате мира-2026 участвовали 36 фигуристов, причем в произвольную программу попали 24 лучших по итогам короткой программы.

Благодаря этому Марсак досрочно прошел в произвольную программу, обеспечив себе место среди топ-24.

Что сказал Марсак после выступления?

Марсак в комментарии Суспільне Спорт сказал, что он очень доволен своим выступлением.

Я очень доволен своим выступлением. Да, мы потеряли немного баллов на вращениях и в некоторых других элементах, но в целом результатом я доволен,

– отметил он.

Спортсмен добавил, что сделал все возможное на данный момент и рад, что команда держит высокий уровень качества на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Надеюсь, что на этот раз наконец удастся квалифицироваться в произвольную программу. Это была моя основная задача, и я насладился прокатом,

– сказал Марсак.

Относительно невысоких оценок за вращения спортсмен объяснил, что над ними он много работает, и они уже заложены в мышечной памяти. Выводить эти элементы очень трудно, однако он уверен, что со временем они будут на мировом уровне, как и прыжки и другие элементы.

Фигурист отметил, что на чемпионате мира он испытывал меньше стресса, чем на Олимпийских играх, и мог наслаждаться атмосферой соревнований.

Отдельно спортсмен обратился к своему отцу, который сейчас служит в ВСУ.

Большое спасибо тебе, тату, что ты меня поддерживаешь, несмотря ни на что. Знаю, что ты держишься. Я знаю, что ты сильный и что, несмотря ни на что, мы справимся и через все пройдем вместе,

– обратился украинец.

Что известно о Кирилле Марсаке?