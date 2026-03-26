Одним из представителей Украины на соревнованиях является Кирилл Марсак. По информации Суспільне Спорт, он впервые в карьере квалифицировался в произвольную программу на чемпионате мира.
Как Марсак выступил на чемпионате мира по фигурному катанию?
Представитель сборной Украины набрал 83,36 балла за свое выступление, что стало вторым самым высоким показателем в его карьере.
Всего в одиночном мужском катании на чемпионате мира-2026 участвовали 36 фигуристов, причем в произвольную программу попали 24 лучших по итогам короткой программы.
Благодаря этому Марсак досрочно прошел в произвольную программу, обеспечив себе место среди топ-24.
Что сказал Марсак после выступления?
Марсак в комментарии Суспільне Спорт сказал, что он очень доволен своим выступлением.
Я очень доволен своим выступлением. Да, мы потеряли немного баллов на вращениях и в некоторых других элементах, но в целом результатом я доволен,
– отметил он.
Спортсмен добавил, что сделал все возможное на данный момент и рад, что команда держит высокий уровень качества на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Надеюсь, что на этот раз наконец удастся квалифицироваться в произвольную программу. Это была моя основная задача, и я насладился прокатом,
– сказал Марсак.
Относительно невысоких оценок за вращения спортсмен объяснил, что над ними он много работает, и они уже заложены в мышечной памяти. Выводить эти элементы очень трудно, однако он уверен, что со временем они будут на мировом уровне, как и прыжки и другие элементы.
Фигурист отметил, что на чемпионате мира он испытывал меньше стресса, чем на Олимпийских играх, и мог наслаждаться атмосферой соревнований.
Отдельно спортсмен обратился к своему отцу, который сейчас служит в ВСУ.
Большое спасибо тебе, тату, что ты меня поддерживаешь, несмотря ни на что. Знаю, что ты держишься. Я знаю, что ты сильный и что, несмотря ни на что, мы справимся и через все пройдем вместе,
– обратился украинец.
Что известно о Кирилле Марсаке?
- По информации Википедии, он трехкратный чемпион Украины (2023 – 2025), а также победитель и призер многочисленных международных турниров. Он регулярно выступал на чемпионатах Европы и мира.
В 2026 году спортсмен дебютировал на зимних Олимпийских играх как единственный представитель Украины в мужском одиночном катании. В короткой программе он установил личный рекорд – 86,89 балла и уверенно вышел в произвольную программу. Его выступление стало одним из лучших результатов Украины в мужском фигурном катании за последние десятилетия.
Несмотря на спортивные достижения, Марсак неоднократно отмечал влияние войны на его жизнь: родной Херсон подвергся значительным разрушениям, а его отец служит в рядах Сил обороны Украины.