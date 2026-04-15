Однако в среду, 15 апреля, российские медиа сообщили, что Тарасова оказалась в реанимации. По их данным, в течение последних лет она регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем.
Какое состояние у Тарасовой?
Состояние 79-летней Тарасовой удалось стабилизировать, однако она до сих пор находится под наблюдением врачей и пока не переведена в обычную палату. Тренер попала в реанимацию несколько дней назад. Сейчас она в сознании, но все еще нуждается в медицинской помощи.
Татьяна Тарасова на днях попала в реанимацию. Критический момент уже прошел, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении,
– пишут Рос СМИ.
По информации родственников, ее состояние оценивается как стабильное, и в ближайшее время возможна выписка.
Она пока что в больнице лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально,
– заявил племянник тренера Алексей Тарасов.
Российский фигурист Максим Ковтун переживает за ее здоровье и надеется на ее скорейшее поправление.
Честно, как чувствовал, вчера и позавчера звонил ей много раз, не смог дозвониться, только сегодня новость увидел. Я очень жду, когда будет связь с кем-то, чтобы узнать о состоянии,
– сказал он.
Какие заявления делала Тарасова?
- Российские фигуристы остаются отстраненными от большинства международных стартов из-за войны России против Украины, а Международный союз конькобежцев пока отложил решение относительно их возможного возвращения.
На этом фоне тренер Татьяна Тарасова критикует ограничения, называя их несправедливыми и заявляя, что они лишили целое поколение спортсменов шансов на международную карьеру. При этом она не упоминает причины санкций, которые непосредственно связаны с агрессией России против Украины.
На Олимпиаде-2026 российские атлеты выступали в нейтральном статусе без национальной символики из-за международных санкций. Несмотря на это, их участие сопровождалось спорами: Тарасова также обвиняла судей и организаторов в предвзятости, в частности утверждая, что фигуриста Петра Гуменника якобы лишили медали из-за несправедливого оценивания.