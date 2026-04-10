В комментарии для издания "Советский спорт" она заявила, что неопределенность относительно участия в новом сезоне создает сложные условия для спортсменов. Она также высказалась о якобы несправедливых санкциях в отношении российских фигуристов, отметив, что решения ISU негативно влияют на их карьеры.
Что сказала Тарасова о решении союза конькобежцев?
По словам Тарасовой, действия ISU являются несправедливыми как в отношении юных, так и в отношении взрослых спортсменов. Она считает, что целое поколение талантливых фигуристов фактически потеряло шанс выступать на международной арене.
Тарасова охарактеризовала ситуацию как "несправедливую" и резко раскритиковала действующие ограничения, не уточнив при этом причин введения таких санкционных решений, которое связано с войной России в Украине.
Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги об наших юниоров и взрослых. Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то,
– сказала тренер.
Что раньше говорила Тарасова?
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала судейство на Олимпийских играх 2026 года. Она заявила, что выступление Гуменника было оценено несправедливо, а спортсмен "заслуживал медаль", которую у него фактически "отобрали".
Также Тарасова отметила общую предвзятости оценок в отношении ее спортсменов, поставив под сомнение объективность судейства.