Другие виды спорта Маскировался под флагом США: российского спортсмена не пустили в Эстонию на чемпионат мира
time for reading6 мин

Маскировался под флагом США: российского спортсмена не пустили в Эстонию на чемпионат мира

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Российскому фигуристу Марку Желтышеву было отказано во въезде в Эстонию.
  • Парень выступает под флагом США, но остается с российским гражданством.
Марка Желтышева не пустили в Эстонию
Марка Желтышева не пустили в Эстонию / фото из инстаграма спортсмена

Российский спорт оказался под санкциями в 2022 году. Из-за начала полномасштабной войны в Украине многие атлеты столкнулись с проблемами.

Некоторые федерации забанили всех спортсменов из России и не допускают их к международным турнирам. Кроме того, россияне оказались нежелательными в ряде стран Европы, сообщает РИА Новости.

Почему россиянина не пустили в Эстонию?

К примеру, Эстония категорически отказалась пускать к себе российских атлетов. Из-за этого произошел громкий скандал с фигуристом Марком Желтышевым.

Сообщается, что атлету не позволили въехать в прибалтийскую страну именно из-за его российского гражданства. При этом Марк на международных турнирах представляет США.

Однако при этом Желтышев не отказался от российского паспорта и остается гражданином страны-террористки. Выступать под американским флагом фигурист начал лишь недавно.

Поэтому наличие паспорта России и стало причиной для отказа спортсмену в пересечении границы. Марк должен был принять участие в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, которое пройдет с 4 по 7 марта в Таллине.

Ранее Err.ee сообщало, что Эстония запретила россиянам въезд на чемпионат мира по фехтованию. Из-за этого международная федерация этого вида спорта лишила страну права проводить соревнования.

Санкции против России в спорте: что известно?

  • С 2022 года Россия оказалась под спортивными санкциями. В командных видах спорта страну отстранили от участия в официальных турнирах.
  • В свою очередь у индивидуальных атлетов есть возможность соревноваться в нейтральном статусе. Но для участия они должны доказать свою непричастность к военным структурам.
  • Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
  • Особенно разочаровал Международный паралимпийский комитет, который пошел навстречу россиянам. На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой.