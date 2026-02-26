back button
Sport News 24 Інші види спорту Маскувався під прапором США: російського спортсмена не пустили в Естонію на чемпіонат світу
6 хв

Маскувався під прапором США: російського спортсмена не пустили в Естонію на чемпіонат світу

Анатолій Дерека
  • Російському фігуристу Марку Желтишеву було відмовлено у в'їзді до Естонії.
  • Хлопець вситупає під прапором США, але залишається із російським громадянством.
Марка Желтишева не пустили в Естонію
Марка Желтишева не пустили в Естонію / фото з інстаграму спортсмена

Російський спорт опинився під санкціями у 2022 році. Через початок повномасштабної війни в Україні чимало атлетів зіштовхнулись із проблемами.

Деякі федерації забанили всіх спортсменів з Росії та не допускають їх до міжнародних турнірів. Крім того, росіяни виявились небажаними в ряді країн Європи, повідомляє РИА Новости.

До теми Російських спортсменів не допустили до чемпіонату світу в Чехії

Чому росіянина не пустили в Естонію?

До прикладу, Естонія категорично відмовилась пускати до себе російських атлетів. Через це стався гучний скандал із фігуристом Марком Желтишевим.

Повідомляється, що атлету не дозволили в'їхати у прибалтійську країну саме через його російське громадянство. При цьому Марк на міжнародних турнірах представляє США.

Проте при цьому Желтишев не відмовився від російського паспорта та залишається громадянином країни-терористки. Виступати під американським прапором фігурист почав лише нещодавно.

Тож наявність паспорта Росії і стала причиною для відмови спортсмену у перетині кордону. Марк мав взяти участь у юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, яке пройде з 4 по 7 березня в Талліні.

Раніше Err.ee повідомляло, що Естонія заборонила росіянам в'їзд на чемпіонат світу з фехтування. Через це міжнародна федерація цього виду спорту позбавила країну права проводити змагання.

Санкції проти Росії у спорті: що відомо?

  • З 2022 року Росія опинилась під спортивними санкціями. У командних видах спорту країну відсторонили від участі в офіційних турнірах.
  • У свою чергу у індивідуальних атлетів є можливість змагатися в нейтральному статусі. Але для участі вони мають довести свою непричетність до військових структур.
  • Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
  • Особливо розчарував Міжнародний паралімпійський комітет, який пішов назустріч росіянам. На зимовій Паралімпіаді-2026 росіяни зможуть змагатися під своєю національною символікою.