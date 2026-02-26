При цьому індивідуальним спортсменам дають можливість уникати санкцій завдяки нейтральному статусу. Проте у ковзанярському спорті Росія знову стала жертвою своєї військової політики, повідомляє 24 Канал.

Чому Росію не пустили на ЧС?

Як розповіли пропагандистські ЗМІ, представників країни-терористки не допустили до чемпіонату світу з фігурного катання 2026 року. За їх інформацією таке рішення було прийняте Міжнародним союзом ковзанярів (ISU).

Турнір пройде з 23 по 29 березня у Празі і стане першим крупним змаганням після зимових Олімпійських ігор-2026. В Мілані та Кортіні від Росії виступали Петро Гуменник та Аделія Петросян.

Вони посіли шості місця у своїх загальних заліках. Цих же фігуристів Росія і планувала відправити на чемпіонат світу в Чехії. Але ISU повідомив, що Петро та Аделія "не зможуть отримати запрошення на турнір".

Дозвіл для нейтральних спортсменів діє лише для кваліфікаційних змагань до Олімпійських ігор. На всі інші заходи під егідою Міжнародного союзу ковзанярів бан для росіян залишається в силі.

Участь у чемпіонаті світу візьмуть 36 спортсменів. Цікаво, що серед них не знашлось місце для казаха Михайла Шайдорова, який став олімпійським чемпіоном у Мілані. Замість нього Казахстан відправить на турнір Діаса Джиренбаєва.

Що відомо про санкції проти Росії у спорті?